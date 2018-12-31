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Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Шериф

Футбольный клуб "Шериф" ждет нового игрока - кто он, новоиспеченный нападающий

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Новобранец тираспольского футбольного клуба присоединится к команде уже в январе.

ТИРАСПОЛЬ, 31 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Руководство ФК "Шериф" и ФК "Дила" Гори пришли к соглашению, согласно которому бразильский крайний нападающий Леандро Йоаким Рибейро присоединится к тираспольскому клубу в январе 2019 года, рассказали в пресс-службе ФК "Шериф".

"Коллектив ФК "Шериф» приветствует Леандро Йоакима Рибейро и желает ему много побед и матчей без травм в "желто-черной" форме нашего клуба", - отметили в пресс-службе.

Игроки ФК Шериф, их автобус
© Sputnik / Irina Leahova
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Леандро 23 года. Он родился в Рио-де-Жанейро. Карьеру начинал в клубе "Насиональ". Привлекался в сборную Бразилии до 17 лет, где считался одним из лучших ассистентов. Первым зарубежным клубом была грузинская "Дила", где Леандро в первом же сезоне стал одним из лучших ассистентов Лиги. При этом, играя на позиции крайнего нападающего, он успел в 19 матчах забить четыре мяча.

Последний год футболист провел в аренде, в клубе высшей Лиги Чемпионата Израиля ФК "Маккаби" (Нетанья). Вернувшись в "Дилу", он в 33 матчах 14 раз поразил ворота соперников.

В 2014 году Леандро выиграл Кубок Бразилии для игроков до 20 лет. В том же году  в составе сборной Бразилии Under-20 победил в Panda Cup. Годом ранее, в 2013 году, стал чемпионом Бразилии для игроков до 20 лет.

Теги:
ФК "Шериф", Приднестровье
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