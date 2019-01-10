Болельщики выбрали лучшего игрока "Шерифа": что сказал победитель

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Болельщики ФК "Шериф" признали защитника Вячеслава Посмака лучшим футболистом клуба в 2018 году. За него проголосовали 39,46 процента фанатов.

"До последнего момента вопрос о победителе висел в воздухе. Конкуренцию Вячеславу составил лучший игрок ФК "Шериф" прошлого года Зиги Бадибанга", - сообщили в пресс-службе тираспольской команды.

Лидер голосования, которое длилось месяц, постоянно менялся, но в итоге защитник сборной Молдовы набрал на 0,9 процента больше. За бельгийского нападающего проголосовало 38,64 процента респондентов.

В первую пятерку также вошли Сергей Пащенко, Матео Сушич и Юрий Кендыш.

Победитель отметил, что это его первая индивидуальная награда как "Лучшего игрока клуба", что вдвойне приятное.

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"Это не только моя награда, и в связи с этим я хочу поблагодарить всех моих партнеров, тренерский штаб и болельщиков за поддержку и доверие. Меня выбрали по итогам прошлого года и это очень меня мотивирует проявить себя еще сильнее в предстоящем сезоне", - цитирует Посмака пресс-служба "Шерифа".

Сам защитник голосовал за партнера по команде Юрия Кендыша.

"На мой взгляд, он проявил себя достойно в прошлом сезоне. У него была травма и это, к сожалению, выбило его из нашей обоймы. Юра выделяется на поле особой игрой. Он всегда старается играть в умный футбол. Думаю, он не меньше достоин звания лучшего игрока прошлого сезона", - добавил Посмак.