Раду Албот узнал соперника по первому кругу Australian Open

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Соперником лидера молдавского тенниса Раду Албота в первом круге Australian Open станет американец Майкл Ммох (Michael Mmoh). Это стало известно в четверг.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровский паратеннисист покоряет новые высоты и готов ехать в Токио

До этого спортсмены друг с другом не играли. На данный момент Албот занимает 96 строчку в рейтинге АТР, а его соперник располагается на 108 позиции рейтинга.

Открытый чемпионат Австралии для Албота складывается не слишком удачно. В 2017 и 2018 годах молдавский теннисист уступал в первом круге.

Лучшее достижение на турнирах из серии Большого шлема в одиночном разряде – это выход Албота в третий круг US Open в 2017 году и третий круг Уимблдона в 2018-м.

Поединки основной сетки Australian Open начнутся 14 января, а финал сыграют 27 января.