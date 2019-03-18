Матч года Молдова-Франция: приняты беспрецедентные меры безопасности

В преддверии главного матча года: перекрытые улицы, усиленная проверка при входе на стадион и советы полиции.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Главное спортивное событие года в стране – футбольный матч между сборными Молдовы и Франции состоится уже в эту пятницу на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Столичные власти готовятся к проведению спортивного состязания и уже обсудили план работы на 22 марта.

"Из главных событий - на этой неделе 22 марта состоится футбольный матч, который начнется в 21.45. За три часа до этого будет открыт вход. Впервые болельщики будут попадать на стадион на основе билета на этот матч и булетина (внутреннего паспорта – ред.)", - сказал в понедельник на заседании муниципальных служб замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук.

По его словам, болельщикам лучше приходить на стадион заранее, а не в последний момент, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры и не создавать заторы.

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Представитель правоохранительных органов также призвал автовладельцев отказаться в этот день от личного транспорта и воспользоваться общественным. Как считает Мушук, это позволит избежать пробок в день матча.

Он также подчеркнул, что в Кишинев уже начали приезжать французские болельщики.

Вице-примар Кишинева Нистор Грозаву попросил сотрудников управления транспорта и "Exdrupo" организовать дорожное движение, а также разработать схемы объездного пути.

"Насколько я знаю, на 22 марта намечены изменения движения транспорта по бульвару Дачия, о которых необходимо оповестить население", - сказал чиновник.

К слову, отборочный матч чемпионата Европы-2020 с Молдовой станет для французов первой официальной игрой после завоевания высшего футбольного титула, а для нашей сборной - это первый поединок с действующим чемпионом мира.

Как выглядят составы команд

Тренеры уже объявили, кто призван под знамена.

Состав сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу назвал список игроков, которые попали в состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 с Молдовой (22 марта) и Исландией (25 марта).

В список вошли 23 футболиста.

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Вратари: Ареоля ("ПСЖ", Франция), Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Манданда ("Марсель", Франция);

Защитники: Динь, Зума (оба – "Эвертон", Англия), Кимпембе, Курзава (оба – "ПСЖ", Франция), Павар ("Штутгарт", Германия), Умтити ("Барселона", Испания), Варан ("Реал", Испания), Сидибе ("Монако", Франция);

Полузащитники: Канте ("Челси", Англия), Матюиди ("Ювентус", Италия), Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Ндомбеле ("Лион", Франция), Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия);

Нападающие: Гризманн ("Атлетико", Испания), Коман ("Бавария", Германия), Жиру ("Челси", Англия), Фекир ("Лион", Франция), Товен ("Марсель", Франция), Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Мбаппе ("ПСЖ", Франция).

Сборная Франции сыграет с Молдовой 22 марта, а с Исландией – 25 марта.

Состав сборной Молдовы

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон ранее назвал состав игроков, которые вызваны в команду на отборочные матчи к чемпионату Европы 2020 с Францией (22 марта) и Турцией (25 марта).

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Поединком с действующими чемпионами мира подопечные Спиридона начнут отборочный цикл в группе "Н". Матч состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру". А уже 25 марта Молдова на выезде сыграет с Турцией.

В список вызванных на эти встречи вошли 24 футболиста.

© Sputnik / Miroslav Rotari В футбол будут играть по-новому: уже летом вводятся изменения в правилах

Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Зета", Черногория) и Думитру Челядник ("Шериф", Тирасполь).

Защитники: Вячеслав Посмак и Артем Рогознюк (оба "Шериф", Тирасполь), Дину Граур, Артур Крачун, Серджиу Платика (все "Милсами", Оргеев), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Олег Рябчук ("Порту", Португалия), Ион Жардан ("Петрокуб", Хынчешты).

Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Еуджен Чеботару ("Сибирь", Россия), Георге Антон ("Шериф", Тирасполь), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Ясер Цуркан ("Петрокуб", Хынчешты), Александр Антонюк ("Милсами", Оргеев), Константин Санду ("Сперанца", Ниспорены), Раду Гынсарь ("Хапоэль Хайфа", Израиль), Еуджениу Кочук ("Сабаил", Азербайджан).

Нападающие: Ион Николэеску ("Шахтер", Белоруссия), Виталие Дамашкан ("Торино", Италия), Владимир Амброс ("Петрокуб", Хынчешты), Николае Милничану ("Кьяссо", Швейцария).

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