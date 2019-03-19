Все о матче года Молдова-Франция: предупреждения и рекомендации болельщикам

За несколько дней до матча: продажи билетов, предупреждения и рекомендации болельщикам, меры безопасности и готовность правоохранительных органов - в пятницу в Кишиневе будет жарко.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Главное спортивное событие года в стране – поединок между сборными Молдовы и Франции, который в Молдавской федерации футбола (МФФ) называют матчем века, состоится уже в эту пятницу на кишиневском стадионе "Зимбру". Начало игры - в 21.45. Сотрудники правоохранительных органов во вторник на специальной пресс-конференции рассказали о том, когда лучше приезжать на спортивную арену, на что следует обратить внимание болельщикам, а также о беспрецедентных мерах безопасности до, во время и после матча.

Практически все билеты проданы

Как заявил исполнительный директор МФФ Леонид Олейниченко, билеты, которые поступили в продажу на территории Молдовы, закончились. "Как мы и ожидали, интерес большой ко всем матчам квалификации Евро-2020", - отметил он.

По его словам, французские партнеры сообщили, что им не удалось продать все билеты, которые им были переданы изначально.

"В течение сегодняшнего дня определим метод поступления в продажу оставшихся билетов, которые не удалось продать французской стороне... Думаю, что около 600 билетов поступит в продажу", - сказал Олейниченко.

Что надо знать болельщику

Как рассказал начальник безопасности МФФ Вячеслав Самарски, для прохода к стадиону организуют два "коридора" – один со стороны улицы Куза-Водэ, а второй – с улицы Буребиста.

© Sputnik / Miroslav Rotari Матч года Молдова-Франция: приняты беспрецедентные меры безопасности

"Там установят ворота для входа и будет проводиться проверка сотрудниками правоохранительными органов – полицией, стюардами, охранниками и волонтерами. Рекомендуем использовать общественный транспорт. В преддверии матча и после игры на линию будет выведено достаточно единиц транспорта", - пояснил он.

По словам Самарски, доступ на стадион откроют с 19.45, то есть за два часа до начала спортивного поединка. На матч можно попасть на основе билета, абонемента или приглашения. "При себе обязательно иметь идентификационный документ, где указан персональный код. Поэтому просим приезжать на стадион за два часа до матча, а также еще раз проверить, если в билете, абонементе или приглашении указаны последние шесть цифр", - подчеркнул Самарски.

Строго запрещено

Правоохранительные органы предупреждают, что запрещено проносить на стадион:

оружие;

взрывоопасные, колющие и режущие предметы;

пиротехнику;

слезоточивые вещества;

стекло и бутылки;

наркотики;

алкоголь.

"Запрещено использовать флаги, рисунки, панно и баннеры ксенофобского и расистского характера, а также любые подобные скандирования. Запрещено приходить на стадион в состоянии опьянения", - добавил Самарски.

Полиции будет достаточно

Замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк подчеркнул, что будет привлечено достаточно сил для обеспечения безопасности и спокойного проведения мероприятия, начиная с въезда в страну иностранных болельщиков и сборной Франции до обеспечения порядка на стадионе во время матча, за пределами арены и в отелях, где будут отдыхать гости. Он отметил, что были проанализированы все возможные риски.

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"Речь идет не только о спортивном соревновании, но и об имидже Республики Молдова на международном уровне", - пояснил он.

К слову, в МВД приняли решение снабдить отряды Погранполиции сотрудниками со знанием французского языка, которые будут встречать иностранных гостей на въезде в республику. "Чтобы был более открытый и налаженный диалог, а также чтобы быстрее решать возникающие вопросы", - добавил Кавкалюк.

Ограничение движения транспорта

"Полиция ограничит дорожное движение возле стадиона "Зимбру" на протяжении матча. В частности, закроют бульвар Дачия на отрезке улиц Куза-Водэ и Буребиста. Предварительно, движение там ограничат с 17.00-18.00. Это время может быть изменено. Все зависит от рисков, объема транспорта и других моментов, которые мы учитываем", - сказал Кавкалюк.

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Парковка автомобилей вокруг стадиона запрещена. Сделано это, в том числе, в целях безопасности. "Лучше использовать общественный транспорт, а не личный", - добавил замглавы Гениспектората.

Беспрецедентные меры безопасности

Кавкалюк также заявил, что по периметру стадиона будут дежурить антитеррористические группы.

"Меры безопасности будут беспрецедентными. Хочу отметить, что вчера встретился с послом Франции, мы обсудили все возможные риски... Получили информацию о том, что в Молдову приедут порядка 400 болельщиков, которые поддерживают Францию. Они приедут из Украины, Румынии и Франции", - сказал Кавкалюк.

Он подчеркнул, что "на данный момент нет никаких рисков, чтобы помешать нормальному проведению матча".

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