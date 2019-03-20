Матч с Францией обслужит "несчастливый" для Молдовы арбитр

Корреспондент Sputnik собрал интересные факты о судейской бригаде, которая будет работать в Кишиневе на игре сборной нашей страны с действующими чемпионами мира.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Поединок сборных Молдовы и Франции в рамках группы "Н" в квалификации на Евро-2020 обслужит македонская бригада арбитров во главе с Александаром Ставревым. Ассистенты рефери - Марьян Кировски и Деян Костадинов; четвертый судья - Димитар Мечкароски. Делегат УЕФА - Курт Цуппингер из Швейцарии.

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Главный арбитр стартовой для Молдовы встречи в этой отборочной кампании – из Скопье. Международные поединки он обслуживает, начиная с отбора на Евро-2008. Квалификация тогда проходила в 2006-2007 годах.

Всего к настоящему моменту Ставрев работал на 67 международных матчах, в которых показал 282 желтые карточки и 14 раз удалил игрока. Однако для молдавского футбола этого македонского арбитра можно считать несчастливым, ведь при его судействе были три поражения и всего одна ничья.

Больше всего из представителей молдавского футбола с работой Ставрева знакомы игроки тираспольского "Шерифа", которые в еврокубках провел три встречи при его судействе. Все они сыграны в Лиге Европы. Первый матч был еще 1 октября 2009 года, когда тираспольчане в домашнем поединке минимально уступили "Фенербахче" – 0:1. Следующая встреча прошла намного позже. 17 августа 2017 года "Шериф" в гостях сыграл вничью с польской "Легией" – 1:1, а 30 августа 2018 года тираспольчане на выезде были разгромлены "Карабахом", пропустив три безответных гола.

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Что касается национальных команд, то сборную Молдовы Ставрев судил лишь однажды. 5 сентября 2015 года Молдова на выезде минимально проиграла Австрии в отборе на чемпионат Европы – 0:1.

Но один матч, на котором работал Ставрев, все же может внушать оптимизм отечественным поклонникам футбола. 3 сентября 2017 года в квалификационном турнире к ЧМ-2018 сборная Франции завершила домашний поединок против сильно уступающего ей в классе Люксембурга нулевой ничьей. Именно эту встречу приводил в пример главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон, говоря о том, что наша команда постарается повторить такой успех.

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В Молдавской федерации футбола поединок Молдова-Франция назвали "матчем века". Это спортивное событие состоится 22 марта на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Столичные власти готовятся к проведению спортивного состязания и уже обсудили план работы в этот день. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

В Кишиневе в этот день примут беспрецедентные меры безопасности. Впервые болельщики смогут попасть на стадион, предъявив входной билет и булетин (внутренний паспорт - ред.). Кроме того, изменят маршруты общественного транспорта.

О самых главных событиях вокруг матча, а также прямую текстовую трансляцию игры вы можете найти тут>>>

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