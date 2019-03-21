Артур Ионицэ будет капитаном сборной Молдовы в матче с Францией

Александр Спиридон в понедельник сообщил журналистам, что на поле не сможет появиться многолетний капитан сборной Молдовы, защитник турецкого "Истанбула Башакшехир" Александр Епуряну, с тех пор было неизвестно, кто выведет команду с капитанской повязкой.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Капитаном в матче с Францией будет полузащитник "Кальяри" Артур Ионицэ. Об этом заявил на предматчевой пресс-конференции в четверг главный тренер Александр Спиридон.

В понедельник в центре подготовки сборных в Вадул-луй-Водэ прошло первое тренировочное занятие национальной футбольной команды, которая 22 марта сыграет на стадионе "Зимбру" с действующими чемпионами мира. Именно тогда Спиридон сообщил журналистам, что на поле не сможет появиться многолетний капитан сборной Молдовы, защитник турецкого "Истанбула Башакшехир" Александр Епуряну, признанный лучшим футболистом страны в 2018 году. Главный тренер сборной пояснил, что повреждение Епуряну, из-за которого игрок уже пропустил две встречи чемпионата Турции, оказалось слишком серьезным, и ему предстоит пройти медицинское обследование в Риме.

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"Капитаном сборной Молдовы в матче со сборной Франции будет Артур Ионицэ", - заявил Спиридон в четверг.

В свою очередь, Ионицэ подчеркнул, что "каждый игрок мечтает о таких матчах".

"Мы все знаем, с какими футболистами сыграем. Уже неделю мы готовимся к матчу. Думаю, что для каждого это самый важный матч, потому что у нас нет возможностей встречаться с такими соперниками, как чемпион мира. Желание забить есть, но главное с высоко поднятой головой завершить матч. Надеюсь, что стадион будет полный и шумный. Когда болельщики рядом, это плюс для игроков", - сказал Ионицэ.

В Молдавской федерации футбола поединок назвали "матчем века". Это спортивное событие состоится 22 марта на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Столичные власти готовятся к проведению спортивного состязания и уже обсудили план работы в этот день. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

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В Кишиневе в этот день примут беспрецедентные меры безопасности. Впервые болельщики смогут попасть на стадион, предъявив входной билет и булетин (внутренний паспорт - ред.).

О событиях до матча, о подготовке и прямую текстовую трансляцию читайте по ссылке>>>

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