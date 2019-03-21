Спиридон: после матча с Францией надеемся вернуть болельщиков на стадион

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон заявил, что после поединка с действующими чемпионами мира болельщики будут приходить на стадион, чтобы посмотреть игру нашей команды.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Надеюсь, мы проведем хороший матч с французами, чтобы в последующих играх стадион заполнялся, потому что люди пришли посмотреть и на сборную Молдовы, а не на именитого соперника. Об этом заявил главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон на предматчевой пресс-конференции в четверг.

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В Молдавской федерации футбола поединок против действующих чемпионов мира назвали "матчем века". Это спортивное событие состоится 22 марта на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Столичные власти готовятся к проведению спортивного состязания и уже обсудили план работы в этот день. Стартовый свисток прозвучит в 21.45. В столице в этот день примут беспрецедентные меры безопасности. Впервые болельщики смогут попасть на стадион, предъявив входной билет и булетин (внутренний паспорт - ред.).

Без недостатков

"У Франции нет слабых сторон. Они чемпионы мира, у них лучший тренер. Играть против таких футболистов – честь. Этому поколению футболистов повезло, мы впервые играем с действующим чемпионами мира. Надеюсь, мы проведем хороший матч, чтобы в последующих играх стадион был полный не потому, что зрители пришли посмотреть на чемпионов мира, а пришли посмотреть и на сборную Молдовы", - сказал Спиридон.

По его словам, капитаном в предстоящем поединке будет полузащитник "Кальяри" Артур Ионицэ, который наденет повязку вместо травмированного защитника Александра Епуряну. У Спиридона есть несколько вариантов, кто заменит этого игрока основы по позиции.

"Мы еще посмотрим по вечерней тренировке. Но пока я решил и думаю, что это будет Кэтэлин Карп. Он один из лидеров, играет матчи за клуб. Он достойно выглядел в Лиге наций. Надеюсь, что опыт, который он приобрел в России, его индивидуальные качества помогут заменить Александра Епуряну", - пояснил главный тренер.

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Разница в готовности

В то же время, наставник обратил внимание на то, что "игроки сборной Франции каждую неделю проводят такие встречи, может, даже более напряженные, чем тот, что будет завтра".

"Что касается нас, то выступающие за границей футболисты гораздо более хорошо подготовлены физически, нежели те, что выступают во внутреннем чемпионате Молдовы. Надеемся, нивелировать эту разницу – сыграть достаточно дисциплинированно, компактно. Постараемся играть в футбол, несмотря на то, что нам противостоит самая сильная в мире команда на данный момент", - заявил Спиридон.

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Кроме того, главный тренер обратил внимание на то, что действующему поколению молдавских футболистов повезло выйти на поле против таких игроков как Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Н’голо Канте и других футболистов сборной Франции.

"Думаю, что мы максимально мотивированы. Все зависит от того, как мы справимся с эмоциями, играя с такой титулованной командой", - добавил Спиридон.

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Отдать все силы

Каждый футболист, кто завтра наденет футболку национальной сборной, должен сыграть один из лучших матчей в своей карьере, отметил Спиридон.

"Только при таком раскладе, при полной самоотдаче, мобилизации, при исполнении установок, которые мы дадим, при хорошей компактности, при самопожертвовании мы можем достичь приемлемого результата. Ясно, что неоспоримый фаворит – Франция. Они наверняка хотят начать цикл с убедительной победы. Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы мы вышли с поля с пониманием того, что сделали все возможное на сегодняшний день для достижения положительного результата", - добавил тренер.

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В ходе тренировок, пояснил специалист, уже отрабатывается модель игры, которую наши футболисты покажут в предстоящем матче. Кто выйдет на поле в стартовом составе, футболисты догадываются. Но две позиции все же под вопросом. Речь, как пояснил Спиридон, идет о двух легионерах, выходящих обычно в стартовом составе. Они не тренировались вчера и позавчера.

"Посмотрим, как они будут выглядеть сегодня на предыгровой разминке, и примем решение по ним", - добавил Спиридон.

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Нечего терять

При подготовке к поединку с Францией тренерский штаб молдавской команды проанализировал сразу несколько встречи. Это домашний матч с Германией, выездной с Нидерландами и две товарищеские встречи – с Исландией и Уругваем.

"Нам нечего терять, можем только приобрести – показать, что умеем играть в футбол. Каждый поймет, какой он футболисты, выступая против такого соперника. Надеемся, и у нас что-то получится", - подчеркнул Спиридон.

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При этом он призвал не сравнивать соперников по Лиге наций с чемпионом мира.

"Уверен, что все любители футбола, которые завтра придут на матч, будут яростно нас поддерживать", - заключил Спиридон.

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