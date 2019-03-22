Сборная Молдовы забила Франции, но уступила чемпионам мира

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.

В первом тайме в составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и Оливье Жиру. Во втором тайме на гол Килиана Мбаппе на 87-й минуте Молдова ответила точным ударом Владимира Амброса за минуту до конца основного времени.

Следующий матч подопечные Александра Спиридона проведут 25 марта в Турции, которая одержала победу над Албанией со счетом 2:0. Также в параллельном матче в группе I Исландия обыграла Андорру 2:0.

Sputnik вел текстовую трансляцию матча.

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