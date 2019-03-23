Главный тренер сборной Франции похвалил футболистов Молдовы

Главный тренер сборной Франции по футболу несмотря на поражение сборной Молдовы считает, что молдавские футболисты прогрессируют и им нельзя останавливаться.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что молдавские футболисты сыграли против чемпионов мира с огромным желанием.

"Удивила ли сборная Молдовы? Не удивлен. Они играли с желанием. Мы не хотели пропустить. Молдове было тяжело. Они надеялись доставить нам проблем, но мы не позволили им взять мяч под контроль. Поддержка фанатов была потрясающей", - сказал Дешам, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Также он отметил, что сборная Молдовы прогрессирует и ей нельзя останавливаться. Дешам упомянул и то, что в молдавской сборной есть хорошие футболисты, играющие за рубежом.

"Мы могли забить больше, но мы знаем, что такие матчи могут быть сложными. Наши футболисты подошли к этому матчу с правильным настроем, и это хорошо", - добавил Дешам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Футбольный матч Молдова-Франция: как это было - фото 16

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Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.

В составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. В составе хозяев гол забил Владимир Амброс.

Следующий матч подопечные Александра Спиридона проведут 25 марта в Турции, которая одержала победу над Албанией со счетом 2:0. Также в параллельном матче в группе I Исландия обыграла Андорру 2:0.

Sputnik вел текстовую трансляцию матча>>>