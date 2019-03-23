Молдавский теннисист Раду Албот сыграет с Роджером Федерером

Раду Албот успешно выступает в турнире в Соединенных Штатах и теперь ему предстоит сыграть с соперником мирового класса.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот в субботу сыграет с одним из самых титулованных теннисистов современности швейцарцем Роджером Федерером.

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT Албот вышел в основную сетку мастерса в Майами

Игра пройдет в рамках турнира Miami Open (США).

В первом круге состязаний Албот выиграл у австралийца Мэттью Эбдена.

Первый сет Албот выиграл у Эбдена всухую — 6:0, во втором при счете 3:2 в пользу молдавского спортсмена его соперник отказался от продолжения борьбы.

Теперь его ждет матч с Федерером, который начнется в 17.00 по молдавскому времени.

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Роджер Федерер — обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. Федерер непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года, он обладатель некалендарного "карьерного" Большого шлема в одиночном разряде, Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде.

Молдавский теннисист Раду Албот, занимающий ныне 46 позицию в мировом рейтинге ATP,

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