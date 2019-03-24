"Жигули" против "Феррари": тренер сборной Молдовы оценил игру года

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон подвел итоги матча против Франции в первом туре квалификации ЕВРО-2020.
Спиридон считает, что главную роль в поражении сыграл фактор психологии.
"Ожидал проблем, так как команда играла с "монстрами", если сравнивать французских игроков с молдавскими. Разница между сборными Франции и Молдовы очевидна, ее невозможно не заметить", - заявил Спиридон.
Также тренер привел аналогию с гонкой, в которой участвуют "Феррари" и "Жигули", где последнему не угнаться за спорткаром.
Спиридон выразил надежду, что сборная Молдовы сможет лучше сыграть в следующем матче против Турции.
Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.
Сборная Молдовы забила Франции, но уступила чемпионам мира>>>
В составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. В составе хозяев гол забил Владимир Амброс.
Следующий матч подопечные Александра Спиридона проведут 25 марта в Турции, которая одержала победу над Албанией со счетом 2:0. Также в параллельном матче в группе I Исландия обыграла Андорру 2:0.
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