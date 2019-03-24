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Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон

"Жигули" против "Феррари": тренер сборной Молдовы оценил игру года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (26)
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Молдавские футболисты уступили французам, однако сумели забить гол чемпионам мира, и это уже большое достижение, считает главный тренер отечественной сборной Александр Спиридон.

КИШИНЕВ, 24 мар -  Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон подвел итоги матча против Франции в первом туре квалификации ЕВРО-2020.

Спиридон считает, что главную роль в поражении сыграл фактор психологии.  

"Ожидал проблем, так как команда играла с "монстрами", если сравнивать французских игроков с молдавскими. Разница между сборными Франции и Молдовы очевидна, ее невозможно не заметить", - заявил Спиридон.

Также тренер привел аналогию с гонкой, в которой участвуют "Феррари" и "Жигули", где последнему не угнаться за спорткаром.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции по окончании футбольного матча Молдова-Франция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Спиридон выразил надежду, что сборная Молдовы сможет лучше сыграть в следующем матче против Турции.

Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.

Сборная Молдовы забила Франции, но уступила чемпионам мира>>>

В составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. В составе хозяев гол забил Владимир Амброс.

Следующий матч подопечные Александра Спиридона проведут 25 марта в Турции, которая одержала победу над Албанией со счетом 2:0. Также в параллельном матче в группе I Исландия обыграла Андорру 2:0.

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (26)

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Теги:
Александр Спиридон, Молдова, Франция, Футбол
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