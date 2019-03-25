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Сборная Молдовы по футболу во время тренировки на стадионе Эскишехир (Турция)

Молдавские футболисты прибыли в Турцию: тренировка на стадионе Эскишехир

© Photo: Instagram / fmfmoldova
Спорт
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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (28)
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Матч Турция-Молдова будет вторым для нашей национальной команды в рамках квалификации Евро-2020.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Члены молдавской сборной по футболу прибыли в город Эскишехир, где проведут второй поединок в рамках квалификации Евро-2020. Матч намечен на понедельник, начиная с 19.00.

Молдавская федерация футбола опубликовала кадры тренировки наших спортсменов на арене, где пройдет игра.

Состав сборной Молдовы

Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Зета", Черногория) и Думитру Челядник ("Шериф", Тирасполь).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции по окончании футбольного матча Молдова-Франция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Защитники: Вячеслав Посмак и Артем Рогознюк (оба "Шериф", Тирасполь), Дину Граур, Артур Крачун, Серджиу Платика (все "Милсами", Оргеев), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Олег Рябчук ("Порту", Португалия), Ион Жардан ("Петрокуб", Хынчешты).

Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Еуджен Чеботару ("Сибирь", Россия), Георге Антон ("Шериф", Тирасполь), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Ясер Цуркан ("Петрокуб", Хынчешты), Александр Антонюк ("Милсами", Оргеев), Константин Санду ("Сперанца", Ниспорены), Раду Гынсарь ("Хапоэль Хайфа", Израиль), Еуджениу Кочук ("Сабаил", Азербайджан).

Нападающие: Ион Николэеску ("Шахтер", Белоруссия), Виталие Дамашкан ("Торино", Италия), Владимир Амброс ("Петрокуб", Хынчешты), Николае Милничану ("Кьяссо", Швейцария).

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Ранее молдавские футболисты сыграли в Кишиневе с командой Франции - действующим чемпионом мира. Итог спортивного поединка - 4:1 в пользу французов.

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (28)

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