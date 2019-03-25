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Турция- Молдова

После домашнего проигрыша - выездной: Молдова крупно уступила в Турции

© REUTERS / MURAD SEZER
Спорт
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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (28)
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Национальная команда Молдовы потерпела поражение и во втором матче квалификации Евро-2020.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Разница в счете, 4-0 в пользу хозяев поля, оказалась даже большей, чем в пятничной встрече с чемпионами мира сборной Франции (1:4).

Первую четверть игрового времени наши футболисты провели достойно, они не отсиживались на своей половине поля, комбинировали у чужой штрафной и даже угрожали воротам соперников.

Футбольный матч Молдова-Франция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сборная Молдовы забила Франции, но уступила чемпионам мира

Однако потом серия ошибок перечеркнула пойманную было игру, турки забили один за другим два гола и фактически решили судьбу матча еще в первом тайме.

После перерыва хозяева отличились еще два раза, на радость публике и присутствовавшему на матче президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Большинство голов турецкие футболисты забили использую "второй этаж".

Преимущество на табло могло быть еще более внушительным, если бы не усилия вратаря Алексея Кошелева, который парировал пенальти и спас ворота в ряде опаснейших моментов.

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (28)

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