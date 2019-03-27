Молдавский вратарь попал в рейтинг лучших голкиперов по версии УЕФА -видео

Голкипер сборной Молдовы по футболу Алексей Кошелев не раз выручал ворота национальной команды.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Вратарь сборной Молдовы по футболу Алексей Кошелев попал в рейтинг лучших голкиперов по версии УЕФА.

"Алексей Кошелев расположился на 11 месте среди самых лучших вратарей рейтинга УЕФА", - отметили в Молдавской федерации футбола.

Алексей Кошелев играет за нидерландский футбольный клуб "Фортуна".

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Кошелев не раз выручал ворота сборной Молдовы. Однако матчи квалификации Евро-2020 молдавская команда начала не совсем удачно, пропустив за две игры восемь голов. Объяснить причину, почему в воротах сборной оказалось так много мячей, Кошелев в одном из своих недавних интервью не смог.

По итогам матча с Турцией, в котором Молдова проиграла со счетом 4:0, Кошелев прокомментировал эпизод с пенальти и досадный пропуск мяча.

"Это была ошибка моя. Я сделал шаг и должен был доигрывать подачу, а не стоять на линии ворот, это ошибка - грубая", - заявил он.

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