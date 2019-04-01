"Посол Республики Молдова": как Раду Албот продвигает имидж страны

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Лучший теннисист Молдовы Раду Албот получил медаль Meritul Diplomatic. Такой награды министерство иностранных дел и европейской интеграции республики удостоило спортсмена за исключительные заслуги в продвижении имиджа Молдовы. Медаль теннисисту вручил в понедельник глава внешнеполитического ведомства страны Тудор Ульяновски.

Как подчеркнул министр, благодаря своим заслугам и вкладу в продвижение имиджа республики Албот стал в каком-то смысле послом Республики Молдова.

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT Раду Албот вошел в топ-50 лучших теннисистов мира

"Именно выдающиеся выступления, а также гражданская активность, в частности, относительно детей, которым он передает свой опыт каждый раз, когда приезжает в Молдову, повлияли на то, чтобы наградить Раду Албота медалью министерства иностранных дел и европейской интеграции Meritul Diplomatic", - отметил Ульяновски.

Албот, в свою очередь, обратил внимание на то, что намерен и в дальнейшем представлять Молдову на международных соревнованиях и прилагать все усилия, чтобы о нашей стране узнавали за рубежом.

Молдавский теннисист входит в топ-50 лучших игроков мира по версии ATP, занимая 46-ю строчку в этом рейтинге.

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