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Тяжелая атлетика. Штанга

Четыре тяжелоатлета из Молдовы поборются в Грузии за медали ЧЕ

© AFP 2019 / HASSAN AMMAR
Спорт
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На континентальном первенстве по тяжелой атлетике Молдову представит одна спортсменка и три тяжелоатлета.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Молдавские тяжелоатлеты отправились в Батуми (Грузия), где примут участие в чемпионате Европы, который пройдет с 6 по 13 апреля, сообщили в среду в национальной профильной федерации. 

Тяжелая атлетика
CC0 / Pixabay / ZOE-Animation-Studio
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Уточняется, что на континентальном первенстве нашу страну представят всего четыре спортсмена. Единственной, кто выступит в женской части турнира, будет Елена Кылчик. Она заявлена в весовой категории до 81 килограмма.

Кроме того, в состав национальной команды включены Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов), Марин Робу (вес до 73 килограммов) и Тудор Чобану (вес до 89 килограммов).

В национальной федерации уточнили, что "состав команды утвержден в соответствии с уровнем подготовки спортсменов и их состоянием".

Согласно соревновательной программе, представители Молдовы выйдут на помост 6, 9, 11 и 12 апреля.

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