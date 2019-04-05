Сроки проведения молодежного и юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике перенесены

В национальной федерации тяжелой атлетики обратили внимание на то, что Молдова не может себе позволить потерять возможность провести молодежный и юниорский ЧЕ.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Сроки проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в Кишиневе с 7 по 15 июля, изменены. Такое решение принято в рамках заседания Исполкома Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), заявили в пятницу в национальной профильной федерации (ФТАМ).

В середине марта ФТАМ подтвердила, что Молдова может потерять право проведения этих соревнований из-за того, "что, в соответствии с местным законодательством, невозможно допустить въезда граждан Косово на территорию РМ". Тогда же сообщалось, что члены национальной профильной федерации обратились к представителям всех властей, чтобы получить помощь. Для решения проблемы, как уточнили в ФТАМ, были предложены варианты, которые ранее принимали другие страны, у которых схожие проблемы с законодательством. В том числе соседствующая Румыния, а также Грузия и Россия. Однако "никто не ответил на эти призывы".

"В ходе заседания Исполкома EWF было принято решение перенести сроки проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 и до 23 лет на октябрь этого года с условием, что последний день турнира должен пройти не позднее 31 октября", - подчеркнули в ФТАМ.

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В ведомстве пояснили, что это связано со сроками квалификации на Олимпиаду в Токио 2020 года.

"Что касается решения бюрократической проблемы, которая в настоящее время препятствует проведению чемпионата, нашей федерации дан крайний срок, чтобы к следующей неделе выслать официальное подтверждение властей РМ о том, что вопрос решен или будет решен до проведения турнира", - заявили в ФТАМ.

В национальной федерации также обратили внимание на то, что "Кишинев и Республика Молдова не могут себе позволить потерять возможность провести такое событие". Поэтому в структуре выразили уверенность в том, что "проблема будет решена".

Еще весной 2017 года в Европейской федерации тяжелой атлетики решили, что Молдова достойна того, чтобы провести молодежное и юниорское континентальное первенство.

© Photo : из личного архива Билецкий: женщина-бодибилдер может стать мечтой молдавского мужчины

Глава Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо находился с визитом в Кишиневе в феврале 2017. Тогда он назвал возможность проведения в Молдове европейского чемпионата "историческим событием для страны".

В начале декабря 2018 года в молдавской профильной федерации заявляли о существовании "бюрократических проблем", которые могут помешать проведению в Молдове континентального первенства. С тех пор вопрос так и не был решен.

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