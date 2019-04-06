Интервью: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, первый теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете, первый во многом и тот, кто не собирается останавливаться на достигнутом. Албот, пожалуй, - одна из главных фигур отечественного спорта последних лет. Корреспондент Sputnik узнал, как подняться на вершину, и что делать, чтобы там удержаться.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Самый успешный теннисист Молдовы Раду Албот в текущем сезоне впервые в истории отечественного тенниса выиграл одиночный титул ATP и стал регулярно играть в основной сетке турниров серии Мастерс. А совсем недавно во втором круге таких соревнований - Miami Open - Албот был в шаге от того, чтобы сломить сопротивление одного из лучших теннисистов современности - швейцарца Роджера Федерера.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Посол Республики Молдова": как Раду Албот продвигает имидж страны

Еще несколько лет назад отечественные поклонники этого вида спорта и представить не могли, что кумир миллионов когда-нибудь не просто сыграет с молдавским спортсменом, а будет близок к поражению. За этим матчем следили всей страной, хоть и проходил он довольно поздно, учитывая разницу во времени с Соединенными Штатами. Несмотря на итоговый проигрыш, болельщики поддержали Албота, наконец поверив, что и молдавский спортсмен может достигать самых серьезных высот. Теплая встреча в аэропорту Кишинева, где на большом экране показывали именно этот знаковый для всей республики поединок, а затем несколько наград - звание спортивного "посла Республики Молдова" и медаль Meritul Diplomatic, врученная министром иностранных дел и евроинтеграции Тудором Ульяновски, крест "За заслуги" первой степени, полученный из рук министра внутренних дел Александра Жиздана, - лучшее тому подтверждение.

Но самое главное, что Раду Албот на протяжении всей карьеры старается помогать юным теннисистам, регулярно участвуя в мастер-классах. Вот и сейчас, вернувшись из США после ряда нескольких успешных для него турниров, Албот провел тренировку для юных спортсменов. Именно тогда корреспондент Sputnik Молдова и пообщался с первым в истории нашей страны теннисистов, который вошел в список 50 лучших представителей этого вида спорта.

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT Раду Албот вошел в топ-50 лучших теннисистов мира

- Расскажите об этом мастер-классе. Какие у вас впечатления, как игра детей?

- Всегда любил работать с детьми. В этот раз их было очень много. Кто-то играет лучше, кто-то похуже. Но я очень рад, что сегодня они пришли сюда так рано, что они выбрали именно теннис. Горд, что в Молдове многие занимаются этим видом спорта. Надеюсь, когда кто-то из этих ребят вырастет, то будет играть лучше меня.

- Сколько мастер-классов вы провели для детей?

- В каком количестве мастер-классов для детей в Молдове принял участие, точно не скажу. Может, их было около пяти. Но когда я бываю в туре, езжу по другим странам, тоже часто провожу подобные мероприятия. Это очень приятно - играть с детьми. Они всегда очень радуются. Но признаюсь, когда их много, бывает очень тяжело - все шумные и активные.

- Многие дети спрашивали вас о поединке с Роджером Федерером. Вы опасались его перед игрой?

- Играть с ним было очень здорово. Я был уверен, что могу выиграть. Совсем его не боялся. Никогда нельзя опускать руки, всегда надо верить в свои силы, в свой успех. Сам Федерер очень силен, он отлично чувствует игру, задает ее ритм. А еще он очень качественно выполняет подачу. Думаю, что сыграл с ним не плохо, боролся до конца. Рад, что после игры получил от него положительную оценку.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мастер-класс от молдавского теннисиста: Раду Албот удивил юных спортсменов 14

- Как часто вы тренируетесь, чтобы продолжать играть на таком высоком уровне?

- Очень часто. Каждый день по нескольку раз. Если ты хочешь быть профессионалом, то всегда нужно стремиться к вершине. Для этого необходимо постоянно работать над собой.

- Многие мировые лидеры тренируются у иностранных специалистов. Часто это целая команда.

- Да, у меня тоже примерно так. Тренируюсь не в Молдове, а за границей - в разных местах. У меня есть тренер из Швеции, и физиотерапевты бывают разные - из Германии или Таиланда. Занимаюсь у иностранных специалистов давно, лет пять, наверное. Года три был тренер из Англии, а теперь - из Швеции (Магнус Тидеман - ред.).

- Придерживаетесь ли вы какой-то специальной диеты?



- Чего-то особенного нет. Но, конечно, я придерживаюсь определенной диеты. Например, избегаю жаренного, жирного. Но это обычные для спорта вещи.

- На каком уровне сейчас находится развитие тенниса в нашей стране?

- В Молдове у тенниса большие перспективы. Наверняка, среди тех, кто пришел на этот мастер-класс, есть очень талантливые дети. Хорошие спортсмены всегда выделяются. Надеюсь, кто-то из этих детей станет настоящим чемпионом. По большему счету, все зависит от каждого из них.

Чем известен Раду Албот

Это самый прославленный теннисист в истории Молдовы. 18 марта 2019 года Албот в очередной раз побил личный и национальный рекорд, поднявшись на 46 место в рейтинге АТР. Эту позицию спортсмен занимает и в настоящий момент. В парном рейтинге АТР Албот сейчас 64-й, а лучшее достижение датировано 8 октября 2018 года, когда он располагался на 61-й строчке.

Албот выиграл первый в карьере одиночный турнир АТР - видео>>>

Албот начал заниматься теннисом в восемь лет. Толчком послужило то, что его отец Владимир часто смотрел этот вид спорта по телевизору, отмечает сайт АТР.

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT Раду Албот вошел в топ-50 лучших теннисистов мира

Раду говорит на русском, румынском и английском языках. Немного знает немецкий и испанский. Соперники Албота за его упорство на корте дали ему кличку "Машина". Кстати, больше всего лидер отечественного тенниса любит выступать на харде и глиняных кортах. Среди турниров из серии "Большого шлема" он предпочитает US Open и Уимблдон, что удивительно, потому что первый по-настоящему серьезный успех к нему пришел именно на Ролан Гаррос, где в 2015 году в парном разряде он дошел до четвертьфинала.

Своими кумирами в теннисе Раду называет француза Себастьяна Грожана и россиянина Марата Сафина.

Кстати, если бы не теннис, то Албот признается, что начал бы заниматься футболом. Он довольно неплохо обращается с мячом. Прилетев в Молдову, он даже провел полноценную тренировку с хынчешстким "Петрокубом".

Всего в карьере Албота две победы на турнирах серии АТР - в марте 2019 он выиграл одиночный титул на Delray Beach Open в США, а в 2015-м стал победителем в парном разряде соревнований в Стамбуле. Еще в активе молдавского спортсмена - семь титулов на Челленджерах и 14 побед на турнирах Futures в рамках ITF.

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