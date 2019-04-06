Даниел Лунгу стал седьмым на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии

В рывке для молдаванина самой успешной стала третья попытка, а в толчке - первый выход на помост.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Даниел Лунгу занял в субботу седьмое место в весовой категории до 55 килограммов на чемпионате Европы, который проходит с 6 по 13 апреля в Батуми (Грузия).

Лунгу первым из отечественных спортсменов вышел на помост в стартовый соревновательный день. Тяжелоатлет выступал в группе "В", показав по сумме результат в 226 килограммов. В рывке для него лучшим стал третий подход - 106 килограммов, а в толчке - первый (120 килограммов). Затем Лунгу дважды не смог поднять штангу весом 125 килограммов.

Титул чемпиона Европы прогнозируемо завоевал итальянец Мирко Скарантино (261 килограмм в сумме). Серебро выиграл болгарин Ангел Русев (256 килограммов), а бронза досталась Муаммеру Шахину (247 килограммов). Россиянин Олег Мусохранов финишировал пятым (243 килограмма).

Всего на чемпионате Европы Молдову представляют четыре тяжелоатлета. Кроме Лунгу это Елена Кылчик (вес до 81 килограмма), Марин Робу (вес до 73 килограммов) и Тудор Чобану (вес до 89 килограммов).

Согласно соревновательной программе, наши соотечественники в следующий раз выйдут на помост 9, 11 и 12 апреля.

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