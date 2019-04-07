Как Молдова готовится к международным соревнованиям по мотокроссу

Президент Федерации мотоспорта Молдовы Виктор Головичкин подчеркнул, что такие серьезные работы на трассе в Скиносах проводятся впервые за последние 25 лет.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik, Дарья Чернега. Трасса для мотокросса в Скиносах готовится к соревнованиям мирового уровня - 13 и 14 апреля на ней пройдут первый этап чемпионата Европы в юношеских классах и чемпионат среди Балканских стран. Чтобы добиться права проведения мероприятий международного масштаба, нужно было взять обязательство по благоустройству трассы в соответствии с мировыми стандартами.

Трасса для мотокросса в Скиносах © Sputnik / Nicu Goncear

Трасса для мотокросса в Скиносах © Sputnik / Nicu Goncear

Трасса для мотокросса в Скиносах © Sputnik / Nicu Goncear

Трасса для мотокросса в Скиносах © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 4 © Sputnik / Nicu Goncear Трасса для мотокросса в Скиносах

Глобальная реконструкция

Проведение сразу двух соревнований такого уровня стало возможным после встречи главы Международной мотоциклетной федерации и президента Молдовы Игоря Додона в конце прошлого года. Поэтому работы по реконструкции проходят под патронатом главы государства.

Сейчас на трассе в Скиносах работает тяжелая техника. Уже проведено полтора километра водопровода для того, чтобы сбивать пыль. Вскоре там появятся условия для обслуживания техники и закрытый парк для участников соревнований. Серьезные изменения претерпел и сам трек. Для обеспечения безопасности на детских соревнованиях, например, пришлось изменить углы трамплинов.

"Мы сняли много скоростных участков, добавили трамплины. Как смогли, погасили скорость. Средняя скорость должна быть 40-50 километров, а у нас зашкаливала за 60-70. Поэтому приводим трек к европейским стандартам", - рассказал спортсмен Николай Кочу.

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Как отметил президент федерации мотоспорта Виктор Головичкин, столь серьезные работы на треке в Скиносах проводятся впервые за последние 25 лет. И от того, как Молдова справится с поставленной задачей, зависит проведение других соревнований.

"На турнире будет присутствовать комиссия, которая оценит наш трек на предмет проведения в дальнейшем более серьезных мероприятий. Речь идет о чемпионате мира на мотоциклах с колясками. Надеюсь, что ту карту, которую нам выписала комиссия, мы выполним на все 100%", - заявил Головичкин.

В молдавской федерации мотокросса к грядущим соревнованиям относятся, как к самому грандиозному спортивному событию в Молдове. "У нас ни в одном виде спорта не было таких мероприятий. Будем первооткрывателями", - отметил собеседник.

Легенда советского мотокросса

Трасса в Скиносах не впервые примет международные соревнования. Она неплохо известна спортсменам и любителям со стажем этого вида спорта. Как рассказал Головичкин, в советское время, с 60-х по 80-е годы прошлого века там провели пять этапов чемпионата мира и два этапа кросса наций.

"Здесь проходили сборы Советского Союза, но после его развала как-то все затихло. Мы проводили мероприятия ежегодно, но бюджет всегда был скромным. Было сложно создать условия, чтобы принимать соревнования европейского уровня", - заявил президент федерации.

Интерес к этому виду спорта пришлось постепенно возрождать. По словам Головичкина, еще 15 лет назад на одно из первых мероприятий не могли собрать семь спортсменов. Сейчас в федерации насчитывается порядка 70-ти человек.

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