20:11 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Молдавский борец вольного стиля Николай Чебан

Максим Салкуцан и Николай Чебан поборются за бронзу ЧЕ по борьбе

Спорт
Получить короткую ссылку
23 0 0

Первая пятерка молдавских спортсменов выступила на континентальном первенстве – шансы на медаль есть.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Максим Салкуцан (вес до 65 килограммов) и его коллега по сборной Николай Чебан (вес до 97 килограммов) поборются за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте (Румыния).

В первый соревновательный день Салкуцан победил Джосефа Молнара из Венгрии (7:3) и Ильмана Мухтарова из Франции (3:1), а в полуфинале уступил представителю Азербайджана Хаджи Алиеву (2:12). 

Александрин Гицу выиграл золото молодежной Олимпиады
© Photo: Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova
Еще одно золото: молдавский борец стал чемпионом молодежных Олимпийских игр

Соперник нашего спортсмена в борьбе за бронзу определится во вторник в ходе утешительных поединков.

А вот Николай Чебан начал свой путь на турнире с победы над румыном Майклом Маня (10:0), но уже в четвертьфинале молдаванин уступил белорусу Александру Гуштыну (0:3). Однако благодаря выходу Гуштына в финал наш соотечественник получил право через утешительные бои побороться за третье место. Правда, перед тем, как сразиться за бронзу с Элизбаром Одикадзе из Грузии, Чебану нужно сначала выиграть поединок у Михала Жабо из Венгрии.

Схватки за медали запланированы на вторник.

Что касается остальных представителей Молдовы, выступивших 8 апреля, то Александр Киртоакэ (вес до 57 килограммов) уступил в 1/8 финала азербайджанцу Махиру Амирасланову, Михаил Сава (вес до 70 килограммов) проиграл на этой же стадии борцу из Армении Дэвиду Сафаряну, а Алексардру Бурка (вес до 79 килограммов) не справился в квалификации с немцем Франко Марио Бюррнером.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Борец из Молдовы Константин Кобылян покорил украинцев на "Х-Фактор"
Борец из Молдовы Евгений Недялко проиграл в квалификации на Олимпиаде
Молдавский борец Николай Чебан уступил в 1/8 финала на Олимпиаде
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться