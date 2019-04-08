Максим Салкуцан и Николай Чебан поборются за бронзу ЧЕ по борьбе

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Максим Салкуцан (вес до 65 килограммов) и его коллега по сборной Николай Чебан (вес до 97 килограммов) поборются за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте (Румыния).

В первый соревновательный день Салкуцан победил Джосефа Молнара из Венгрии (7:3) и Ильмана Мухтарова из Франции (3:1), а в полуфинале уступил представителю Азербайджана Хаджи Алиеву (2:12).

Соперник нашего спортсмена в борьбе за бронзу определится во вторник в ходе утешительных поединков.

А вот Николай Чебан начал свой путь на турнире с победы над румыном Майклом Маня (10:0), но уже в четвертьфинале молдаванин уступил белорусу Александру Гуштыну (0:3). Однако благодаря выходу Гуштына в финал наш соотечественник получил право через утешительные бои побороться за третье место. Правда, перед тем, как сразиться за бронзу с Элизбаром Одикадзе из Грузии, Чебану нужно сначала выиграть поединок у Михала Жабо из Венгрии.

Схватки за медали запланированы на вторник.

Что касается остальных представителей Молдовы, выступивших 8 апреля, то Александр Киртоакэ (вес до 57 килограммов) уступил в 1/8 финала азербайджанцу Махиру Амирасланову, Михаил Сава (вес до 70 килограммов) проиграл на этой же стадии борцу из Армении Дэвиду Сафаряну, а Алексардру Бурка (вес до 79 килограммов) не справился в квалификации с немцем Франко Марио Бюррнером.

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