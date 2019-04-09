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Вольная борьба. Архивное фото

Петр Янулов сразится за золото ЧЕ по борьбе

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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Молдавский спортсмен менее, чем за три минуты справился в полуфинале со своим соперником из Турции.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Петр Янулов (вес до 86 килограммов) сразится за золото чемпионата Европы с россиянином Владиславом Валиевым. Турнир проходит в Бухаресте (Румыния) с 8 по 14 апреля. 

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Во вторник молдавский спортсмен уверенно победил всех своих оппонентов. В 1/8 финала был повержен румын Михай Николае Палагя (10:2), в следующем круге разгромлен представитель Израиля Ури Калашников (10:0), а полуфинал против турецкого спортсмена завершился победой Янулова еще до истечения первых трех минут поединка.

Кто станет обладателем золота, будет известно 10 апреля. Именно тогда разыграют медали в весе до 86 килограммов.

Что касается других молдавских спортсменов, которые вышли ковер во вторник, то все они борьбу завершили. В весе до 61 килограмма Станислав Новак проиграл в четвертьфинале швейцарцу Рэнди Адриану Вокку (2:6), Георгий Паскалов (вес до 74 килограммов) уступил в 1/8 финала борцу из Азербайджана Хаджимураду Гаджиеву (1:10), Егор Олар (вес до 92 килограммов) не смог преодолеть квалификацию, пропустив дальше Богдана Грицая из Украины (0:10), а Шамхан Жабраилов (вес до 125 килограммов) проиграл в 1/8 финала россиянину Анзору Хизриеву.

Вечером во вторник оспорят бронзовые награды два других молдавских спортсмена. Максиму Салкуцану (вес до 65 килограммов) в борьбе за медаль будет противостоять россиянин Начын Куулар, а Николае Чебан (вес до 97 килограммов) оспорит бронзу с грузином Элизбаром Одикадзе.

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