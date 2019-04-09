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Максим Сакулцан

Максим Сакулцан проиграл в поединке за бронзу россиянину Куулару

© Photo: Facebook / Maxim Saculțan Magnat
Спорт
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Поединок за награду сложился для представителя Молдовы крайне неудачно.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан (вес до 65 килограммов) остался без медали на чемпионате Европы, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте. 

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В первый соревновательный день Сакулцан победил Джосефа Молнара из Венгрии (7:3) и Ильмана Мухтарова из Франции (3:1), а в полуфинале уступил представителю Азербайджана Хаджи Алиеву (2:12), пробившись в малый финал, который прошел во вторник. В поединке за третье место молдавский спортсмен уступил россиянину Начыну Куулару - 0:4.

На бронзу претендует также Николай Чебан (вес до 97 килограммов), который через утешительные схватки получил шанс оспорить награду с грузином Элизбаром Одикадзе.

А в среду за титул чемпиона Европы поборется Петр Янулов (вес до 86 килограммов), который 9 апреля уверенно победил всех своих оппонентов.

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