Николай Чебан остался без медали континентального первенства

Обе бронзовые схватки завершились во вторник не в пользу молдавских спортсменов.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Николай Чебан (вес до 65 килограммов) стал пятым на чемпионате Европы, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте.

© Sputnik / Виталий Белоусов Петр Янулов сразится за золото чемпионата Европы по борьбе

Чебан начал свой путь на турнире 8 апреля с победы над румыном Майклом Маня (10:0), но уже в четвертьфинале молдаванин уступил белорусу Александру Гуштыну (0:3). Однако благодаря выходу Гуштына в финал наш соотечественник получил право через утешительные бои побороться за третье место.

Так, уже во вторник молдавский борец победил Михала Жабо из Венгрии (8:2) и за бронзу боролся с Элизбаром Одикадзе из Грузии. Этот поединок завершился в пользу Одикадзе - 3:0.

Ранее Максим Сакулцан (вес до 65 килограммов) проиграл в схватке за третье место россиянину Начыну Куулару - 0:4.

А в среду за титул чемпиона Европы поборется другой представитель Молдовы Петр Янулов (вес до 86 килограммов), который 9 апреля уверенно победил всех своих оппонентов.

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