22:08 09 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.65
Поиск
Молдавский борец вольного стиля Николай Чебан

Николай Чебан остался без медали континентального первенства

Спорт
Получить короткую ссылку
45 0 0

Обе бронзовые схватки завершились во вторник не в пользу молдавских спортсменов.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Николай Чебан (вес до 65 килограммов) стал пятым на чемпионате Европы, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте. 

Вольная борьба. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
Петр Янулов сразится за золото чемпионата Европы по борьбе

Чебан начал свой путь на турнире 8 апреля с победы над румыном Майклом Маня (10:0), но уже в четвертьфинале молдаванин уступил белорусу Александру Гуштыну (0:3). Однако благодаря выходу Гуштына в финал наш соотечественник получил право через утешительные бои побороться за третье место.

Так, уже во вторник молдавский борец победил Михала Жабо из Венгрии (8:2) и за бронзу боролся с Элизбаром Одикадзе из Грузии. Этот поединок завершился в пользу Одикадзе - 3:0.

Ранее Максим Сакулцан (вес до 65 килограммов) проиграл в схватке за третье место россиянину Начыну Куулару - 0:4.

А в среду за титул чемпиона Европы поборется другой представитель Молдовы Петр Янулов (вес до 86 килограммов), который 9 апреля уверенно победил всех своих оппонентов.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Еще одно золото: молдавский борец стал чемпионом молодежных Олимпийских игр
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Всемирно известный исследователь Кусто посетил “китовую тюрьму”
Известный исследователь Кусто посетил "китовую тюрьму" - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться