Марин Робу стал седьмым на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Молдавский спортсмен обновил два юниорских рекорда на взрослом первенстве Старого Света по тяжелой атлетике.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавский 18-летний тяжелоатлет Марин Робу занял во вторник седьмое место в весовой категории до 73 килограммов на чемпионате Европы, который проходит с 6 по 13 апреля в Батуми (Грузия).

В рывке для Робу самой удачной оказалась третья попытка, где он зафиксировал снаряд весом 148 килограммов, а в толчке лучшим стал второй подход - 173 килограмма. Сумма в 321 килограмм позволила молдавскому тяжелоатлету стать седьмым. К слову, 18-летний спортсмен установил сразу два юниорских рекорда.

Победителем в этой весовой категории стал болгарин Божидар Андреев (345 килограммов), серебро завоевал албанец Брикен Калья (339 килограммов), а бронза досталась белорусу Вадиму Лихараду (335 килограммов).

В субботу молдаванин Даниел Лунгу занял седьмое место в весовой категории до 55 килограммов. Тяжелоатлет выступал в группе "В", показав по сумме результат в 226 килограммов.

Всего на чемпионате Европы Молдову представляют четыре тяжелоатлета. Еще предстоит выйти на помост Елене Кылчик (вес до 81 килограмма) и Тудору Чобану (вес до 89 килограммов). Согласно соревновательной программе, это произойдет 11 и 12 апреля.

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