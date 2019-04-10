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Мотокросс

Подготовка к ЧЕ по мотокроссу в Молдове: гонщики уже начали соревноваться

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спорт
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В стране готовятся к юношескому чемпионату Европы по мотокроссу: уже начались подготовительные соревнования на национальном уровне.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В Ниспоренах прошел первый этап чемпионата Молдовы по мотокроссу. Национальное первенство для лучших гонщиков страны стало подготовкой к юношескому чемпионату Европы, чемпионату Балканских стран и "Кубку Гагарина".

Мотоциклист без мотоцикла
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В восьми гонках по два титула завоевали представители Кишинева, Бендер и Ниспорен, одна золотая медаль досталась спортсмену из Тирасполя, а другая - гонщику из Бельгии. В детской категории MX50 победу отпраздновал ниспоренский пилот, младший представитель знаменитой династии гонщиков Кочу – Николас. Во второй детской категории MX65 чемпионом стал тираспольчанин Матвей Васильев. А в юношеской категории MX85 победу отпраздновал бендерчанин Никита Новойдарский. 

В главной взрослой категории MXOpen золотую медаль завоевал Михаил Кочу. В категории MX2 первым стал кишиневский мотокроссмен Николай Тимуш.

Подготовка к турниру по мотокроссу

Юношеский чемпионат Европы, чемпионат Балканских стран пройдут 13-14 апреля в микрорайоне Кишинева "Скиноаса". Площадку, на которой запланированы эти соревнования, сейчас реконструируют. К слову, проведение сразу двух соревнований такого уровня стало возможным после встречи главы Международной мотоциклетной федерации и президента Молдовы Игоря Додона в конце прошлого года. Работы по реконструкции трассы проходят под патронатом главы государства. Во вторник Додон посетил трассу, где пройдут спортивные соревнования.

"Ознакомился с ходом завершающих подготовительных работ и высоко оценил усилия организаторов в лице Федерации мотоспорта Республики Молдова. Выразил удовлетворение тем фактом, что полностью реконструированная трасса соответствует всем мировым стандартам. Отмечу, что в нашей стране впервые пройдет Чемпионат Европы по мотокроссу среди юниоров в категории мотоциклов с объемом двигателя от 65 до 85 кубических сантиметров", - написал Додон на свой странице в Facebook. 

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Мотокросс
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Как Молдова готовится к международным соревнованиям по мотокроссу

В соревновании примут участие представители Республики Молдова, Румынии, Украины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Израиля, Кипра, Македонии, Хорватии и Черногории.

Кроме того, в рамках этих соревнований пройдет первый этап Чемпионата Молдовы в этой же категории мотоциклов, первый этап Чемпионата Балкан и традиционный молдавский чемпионат "Кубок Гагарина".

Додон отметил, что рассматривается возможность проведения в Молдове Чемпионата мира по мотокроссу в 2020 году.

В этом году молдавская Федерация мотокросса планирует провести пять этапов чемпионата страны.

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Теги:
Ниспорены, гонки, соревнования
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