Мариана Драгуцан попробует завоевать медаль ЧЕ по борьбе

Из двух представительниц прекрасного пола, которые вышли на ковер в среду, лишь одна сохраняет шансы на пьедестал почета.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов) получила право через утешительные схватки побороться за медаль чемпионата Европы, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте.

© Sputnik / Виталий Белоусов Петр Янулов сразится за золото чемпионата Европы по борьбе

Драгуцан вышла на ковер в среду. В первой схватке она уверенно и досрочно победила свою оппонентку из Греции Кристину Демиркан – 10:0. А вот в четвертьфинале наша спортсменка проиграла болгарке Эвелине Николовой – 2:9. Однако благодаря тому, что борец из Болгарии вышла в финал, Драгуцан сразится со спортсменкой из Польши Алисией Чижович за право выйти на ковер и оспорить бронзу континентального первенства с румынкой Андреей Беатриче Аной.

Эти поединки пройдут 11 апреля.

Другая представительница нашей страны Эмилия Кырыку-Будяну, которая вышла на ковер во вторник в весе до 50 килограммов, уступила в квалификации турчанке Эвин Демирхан – 0:13.

На данный момент в активе молдавской сборной нет ни одной медали. Однако уже в среду за титул чемпиона Европы поборется борец-вольник Петр Янулов (вес до 86 килограммов), который 9 апреля уверенно победил всех своих оппонентов.

Николай Чебан (вес до 97 килограммов) и Максим Сакулцан (вес до 65 килограммов) накануне уступили в поединках за бронзу и остались пятыми.

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