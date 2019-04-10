Петр Янулов принес Молдове первую медаль чемпионата Европы по борьбе

Награда Янулова стала первой для молдавской команды на континентальном первенстве в Румынии.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Петр Янулов (вес до 86 килограммов) выиграл в среду серебро чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния) с 8 по 14 апреля.

Во вторник молдавский спортсмен уверенно победил всех своих оппонентов. В 1/8 финала был повержен румын Михай Николае Палагя (10:2), в следующем круге разгромлен представитель Израиля Ури Калашников (10:0), а полуфинал против турецкого спортсмена завершился победой Янулова еще до истечения первых трех минут поединка.

В финале, который прошел в среду, молдавскому спортсмену противостоял россиянин Владислав Валиев. Схватка за титул чемпиона Европы завершилась со счетом 4:0 в пользу Валиева.

В четверг представительница женской борьбы из Молдовы Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов) через утешительные схватки попробует побороться за медаль чемпионата Европы. Сначала она сразится со спортсменкой из Польши Алисией Чижович. В случае победы Драгуцан оспорит бронзу континентального первенства с румынкой Андреей Беатриче Аной.

Ближе всего к наградам до сегодняшнего дня были борцы-вольники Николай Чебан (вес до 97 килограммов) и Максим Сакулцан (вес до 65 килограммов). Они 9 апреля уступили в поединках за бронзу и остались пятыми.

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