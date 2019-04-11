Стадион "Арена Кишинев" наполовину построен

В октябре 2019 года, спустя год после начала работ, стадион должен быть сдан в эксплуатацию.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Стадион "Арена Кишинэу" готов уже наполовину. О том, что строительство нового спортивного объекта преодолело психологически важный рубеж, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В интервью местным СМИ Габурич заявил, что работы по строительству "Арены Кишинэу", начатые осенью прошлого года, были проведены более чем на 50 процентов. По его словам, спортивный комплекс планируется сдать в эксплуатацию 14 октября 2019 года, через год после начала работ.

View this post on Instagram #construction #chisinau #chisinauarena A post shared by Chișinău Arena (@chisinauarena) on Apr 3, 2019 at 12:11pm PDT

Строительство ведет турецкая компания, в рамках договора о частно-государственном партнерстве, инвестированные иностранный капитал должен быть возвращен в течение 12 лет с момента начала строительства, полугодовыми траншами.

За ходом стройки в режиме онлайн жители Молдовы могут следить на специальном сайте chisinauarena.md.

На территории спортивного комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров близ Ставчен будут построены, кроме стадиона, также аквапарк, теннисный корт и парковка. Ориентировочная вместимость универсального стадиона планируется в объеме до 5 тысяч человек. Таким образом, стадион станет третьим современным спортивным комплексом по вместимости после стадионов "Зимбру" (до 10 тысяч зрителей) и "Шериф" (до 14 тысяч зрителей).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK