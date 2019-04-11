Анастасия Никита сразится за бронзу чемпионата Европы по борьбе

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Анастасия Никита (вес до 57 килограммов) будет бороться за бронзу чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте с 8 по 14 апреля.

В четверг спортсменка из Молдовы в квалификации победила немку Елену Хайке Брюггер (10:0), в следующем круге не оставила шансов польке Жовите Марии Вжесень (10:0), а в четвертьфинале была сильнее норвежки Грейс Жакоб Буллен (13:2).

В полуфинале до последнего момента было неясно, кто будет бороться за титул чемпионки Европы. Соперница Никиты украинка Татьяна Кит дважды прибегала к помощи видеоповтора. Итоговый счет был 6:6, но решением судей победу в полуфинале одержала Кит. Поэтому представительница Молдовы будет бороться лишь за бронзу. После оглашения результатов, Никита не смогла сдержать слез.

В четверг другая представительница Молдовы Мариана Кердивара-Ешану в весе до 62 килограммов проиграла на стадии 1/8 финала немке Луизе Хельге Герде Нимеш – 1:3.

Единственную медаль Молдове на данный момент принес борец-вольник Петр Янулов (вес до 86 килограммов), поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета.

В четверг за бронзу сразится также Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов).

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