Мариана Драгуцан осталась без медали на ЧЕ по борьбе

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов) уступила в поединке за бронзу румынке Андрее Беатриче Анена чемпионате Европы, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте.

Драгуцан впервые вышла на ковер в Румынии в среду. В стартовой схватке она уверенно и досрочно победила свою оппонентку из Греции Кристину Демиркан – 10:0. А вот в четвертьфинале наша спортсменка проиграла болгарке Эвелине Николовой – 2:9. Однако благодаря тому, что борец из Болгарии вышла в финал, Драгуцан сразилась со спортсменкой из Польши Алисией Чижович за право побороться за медаль. Эта дуэль 11 апреля завершилась уверенной победой Драгуцан - 8:0.

Бронзу молдавская спортсменка оспаривала с румынкой Андреей Беатриче Аной. В итоге медаль досталась хозяйке турнира - 6:4.

Единственную до сегодняшнего дня награду Молдове принес борец-вольник Петр Янулов (вес до 86 килограммов), поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета.

В пятницу за бронзу поборется Анастасия Никита (вес до 57 килограммов).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK