20:14 11 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.65
Поиск
Мариана Драгуцан

Мариана Драгуцан осталась без медали на ЧЕ по борьбе

© Photo: Facebook / Federația de Lupte din Republica Moldova
Спорт
Получить короткую ссылку
29 0 0

В копилке молдавской команды по-прежнему всего одна медаль континентального первенства.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Мариана Драгуцан (вес до 55 килограммов) уступила в поединке за бронзу румынке Андрее Беатриче Анена чемпионате Европы, который проходит с 8 по 14 апреля в Бухаресте. 

Молдавский борец-вольник Петр Янулов
© Photo: Facebook.com/Сергей Болгар
Петр Янулов принес Молдове первую медаль чемпионата Европы по борьбе

Драгуцан впервые вышла на ковер в Румынии в среду. В стартовой схватке она уверенно и досрочно победила свою оппонентку из Греции Кристину Демиркан – 10:0. А вот в четвертьфинале наша спортсменка проиграла болгарке Эвелине Николовой – 2:9. Однако благодаря тому, что борец из Болгарии вышла в финал, Драгуцан сразилась со спортсменкой из Польши Алисией Чижович за право побороться за медаль. Эта дуэль 11 апреля завершилась уверенной победой Драгуцан - 8:0.

Бронзу молдавская спортсменка оспаривала с румынкой Андреей Беатриче Аной. В итоге медаль досталась хозяйке турнира - 6:4.

Единственную до сегодняшнего дня награду Молдове принес борец-вольник Петр Янулов (вес до 86 килограммов), поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета.

В пятницу за бронзу поборется Анастасия Никита (вес до 57 килограммов).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Максим Сакулцан проиграл в поединке за бронзу россиянину Куулару
Николай Чебан остался без медали континентального первенства
Анастасия Никита сразится за бронзу чемпионата Европы по борьбе
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Будьте, как дома: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире - фото
Кадры задержания Джулиана Ассанджа у посольства Эквадора в Лондоне
Посольство Эквадора в Лондоне: британская полиция выводит Джулиана Ассанжа
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться