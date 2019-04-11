Тудор Чобану стал седьмым на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Молдавский спортсмен выступал в группе "В" но смог опередить несколько спортсменов, вышедших на помост в группе "А".

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Тудор Чобану в весовой категории до 89 килограммов на седьмом месте завершил выступление на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит с 6 по 13 апреля в Батуми (Грузия).

Отечественный спортсмен занял первое место в группе "В". В рывке для него лучшей оказалась третья попытка, где он зафиксировал снаряд весом 156 килограммов, а в толчке с весом 192 килограмма он также справился в третьем подходе. Итоговая сумма в 348 килограммов позволила Чобану занять седьмую строчку, так как он опередил сразу двух спортсменов, выступавших в группе "А".

Золото в этой весовой категории досталось армянину Хакобу Мкртчану (371 килограмм), серебро – грузину Ревазу Давитадзе (370 килограммов), а бронза – еще одному представителю Армении Давиту Ховханнисяну (360 килограммов).

Два других тяжелоатлета из Молдовы, 18-летний Марин Робу (вес до 73 килограммов) и Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов), ранее также финишировали на седьмой строчке в итоговой турнирной таблице.

Всего на этом турнире нашу страну четыре спортсмена. Елена Кылчик (вес до 81 килограмма) в четверг стала первой в группе "В", подняв в сумме 211 килограммов. Итоговая позиция станет известна после выступления спортсменок в группе "А".

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