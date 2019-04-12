Анастасия Никита выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе

Копилка молдавской команды на континентальном первенстве по борьбе пополнилась второй медалью.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Анастасия Никита (вес до 57 килограммов) в пятницу победила в схватке за бронзу чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте с 8 по 14 апреля.

Накануне спортсменка из Молдовы в квалификации победила немку Елену Хайке Брюггер (10:0), в следующем круге не оставила шансов польке Жовите Марии Вжесень (10:0), а в четвертьфинале была сильнее норвежки Грейс Жакоб Буллен (13:2). В полуфинале до последнего момента было неясно, кто будет бороться за титул чемпионки Европы. Соперница Никиты украинка Татьяна Кит дважды прибегала к помощи видеоповтора. Решением судей победу в полуфинале одержала Кит. Поэтому представительница Молдовы боролась лишь за бронзу.

Розыгрыш медалей состоялся в пятницу. Соперницей Никиты была француженка Матильда Хелена Ривьер. В итоге в споре за третье место на континентальном первенстве победила молдавская спортсменка - 8:7.

Кроме того, в пятницу на турнире стартовали поединки борцов греко-римского стиля. Дониор Исламов (вес до 63 килограммов) уступил на стадии квалификации азербайджанцу Талеху Маммадову - 3:8, Виорел Бурдужа (вес до 87 килограммов) проиграл в 1/8 финала швейцарцу Рамону Райнеру Бетшарту - 2:5.

А вот Даниел Катарага (вес до 77 килограммов) успешно преодолел два круга, но проиграл в четвертьфинале немцу Роланду Шварцу - 0:6. Однако представитель Германии вышел в финал, что позволило молдавскому борцу попасть в утешительные схватки, которые пройдут в субботу. Если он сможет одолеть своего соперника, который определится 13 апреля, то бронзу Катарага оспорит с болгарином Даниелем Тихомировым-Александровым.

Единственную медаль Молдове до сегодняшнего дня принес борец-вольник Петр Янулов (вес до 86 килограммов), поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета.

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