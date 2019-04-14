Футбольный клуб "Шериф" не дал команде "Святого Георгия" возможности маневра

Тираспольский клуб победил в игре с командой из села Суручены с внушительным счетом.

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Футбольный клуб "Шериф" одолел на выезде команду "Святой Георгий" в матче пятого тура Чемпионата Молдовы по футболу в Национальном Дивизионе, не дав сопернику ни единого шанса усомниться в своем превосходстве.

"На протяжении всего матча наши футболисты владели игровым преимуществом. Единственное, что оставалось хозяевам - уповать на быстрые контратаки. По сравнению с предыдущим поединком ФК "Шериф" не позволил сопернику этого сделать", - прокомментировали победу в пресс-службе клуба.

По словам главного тренера команды Горана Сабича, после прошлой игры с оргеевским клубом "Милсами", когда тираспольчане проиграли 0:1, все были разочарованы результатом, но в нынешней игре футболисты проявили себя хорошо.

"С первой минуты команда играла очень серьезно, концентрированно, с хорошим движением мяча. Не дали сопернику пространство и возможности создать моменты у наших ворот. Могли еще забить, но не сделали этого. Радует то, что, наконец, я видел команду на поле", - отметил тренер.

Уже по истечении первой трети первого тайма с сурученской командой "Святой Георгий" Вячеслав Посмак отправил мяч в сетку после передачи с углового. А в конце тайма Юрий Кендыш закрепил успех тираспольской команды.

Не успел начаться второй тайм, как счет стал крупным. Патрик Педерсен воспользовался ошибкой в обороне хозяев и забил гол. Сурученской команде так и не удалось сделать ответного хода. Итоговый счет - 0:3 в пользу "Шерифа".

Следующий поединок тираспольский клуб проведет с командой из Лозова "Кодру" 20 апреля. В этот же день состоится матч оргеевского "Милсами" и тираспольского "Динамо-Авто".

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