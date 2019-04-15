Виктор Чобану принес Молдове золотую медаль чемпионата Европы по борьбе

В активе Молдовы по итогам чемпионата Европы по борьбе три медали - золото, серебро и бронза.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Молдавский спортсмен Виктор Чобану стал первым на Чемпионате Европы-2019 по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов.

На пути к финалу наш соотечественник победил хорвата Ивана Лизатовича (3:1), болгарского борца Августина Спасова (10:0) и украинца узбекского происхождения Ленура Темирова (6:4).

В финальном поединке молдавский спортсмен встретился с российским борцом Сергеем Емелиным. Чобану, начав схватку, набрал первые четыре очка, но затем вперед вышел Емелин (5:4). Однако молдавскому борцу удалось сравнять счет. Последнее активное действие в конце поединка оказалось за Чобану. В итоге победу присудили нашему спортсмену.

В прошлом году Чобану завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, уступив в финале именно Емелину.

Всего в копилке молдавской сборной по итогам чемпионата три медали - золото (Викто Чобану), серебро (Петр Янулов в весовой категории до 86 килограммов) и бронза (Анастасия Никитина в весовой категории до 57 килограммов).

ЧЕ прошел в Бухаресте (Румыния) в период с 8 по 14 апреля.

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