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Молдова лишилась молодежного и юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике

© Fotolia / Leonid Andronov
Спорт
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Престижные соревнования должны были пройти в Кишиневе с 7 по 15 июля.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Молдова потеряла шанс принять чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в Кишиневе с 7 по 15 июля.

Такое сообщение появилось на официальной странице в Facebook, посвященное этому соревнованию.

"К сожалению, мы должны объявить, что все наши усилия и действия, предпринятые для проведения соревнований в Молдове, не дали положительных результатов. В итоге мы не можем гарантировать исполнение требований исполнительного совета Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) о допуске всех членов EWF к участию в турнире", - отмечено в сообщении.

Проблема, как поясняется в заявлении, в том, что между Молдовой и Косово нет дипломатических отношений, и команда из Косово не может въехать в республику.

"Надеемся, что в будущем эта проблема будет разрешена и мы будем способны направить заявку о проведении мероприятия у нас в стране", - сказано в коммюнике.

В Национальной федерации по тяжелой атлетике уже прокомментировали это сообщение.

"К сожалению, мы упустили прекрасную возможность...", - сказано в посте федерации в Facebook.

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Теги:
Молдова, Тяжелая атлетика
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