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Павел Чебану

Павел Чебану ушел с поста главы Молдавской федерации футбола

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (91)
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Руководитель Молдавской федерации футбола на протяжении 22 лет подряд Павел Чебану подал в отставку.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Президент Молдавской федерации футбола (МФФ) Павел Чебану в понедельник объявил о решении подать в отставку. Заявление футбольного функционера опубликовано на странице МФФ в Facebook.

"Время, проведенное на поле и в должности, имеет свои объективные границы, которые проявляются в любой момент. Думаю, что момент наступил. Принял решение уйти с должности президента Молдавской федерации футбола. Это не спонтанное решение, я принял его какое-то время назад и должен был озвучить, спустя два года после того, как состоялся последний конгресс (МФФ - ред.) в 2017 году. Эти два года завершились. Это непростое решение, а мое личное, которое захотел донести до общественности", - говорится в заявлении.

Чем известен Павел Чебану

Чебану родился в украинском городе Рени и на протяжении всей своей профессиональной карьеры защищал цвета кишиневского "Нистру", который в современной истории Молдовы был переименован в "Зимбру". Спортивные эксперты и болельщики команды признали Чебану одним из лучших футболистов за всю историю существования клуба. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 341 матче чемпионата Советского Союза (с 1972 по 1986 год) Чебану, будучи полузащитником, забил 45 голов. В 2004 году в рамках празднования Золотого юбилея УЕФА бывшего хавбека "Нистру" официально назвали самым лучшим молдавским футболистом за полувековую историю. Стоит сказать, что наряду с Чебану подобное звание в своих странах было присвоено таким игрокам, как Лев Яшин, Олег Блохин, Динно Дзофф, Ференц Пушкаш, Эйсебио и другим легендарным спортсменам.

Закончив Высшую школу тренеров в Москве, Чебану возглавлял целый ряд румынских и молдавских клубов. В 1990 году Чебану возглавил команду, в которой выступал в течение всей своей карьеры игрока, однако проработал здесь недолго и в 1991 году покинул клуб. Затем он тренировал ниспоренскую "Сперанцу", румынскую "Олимпию" из Сату-Маре, а также столичный "Амоком", пока в декабре 1995 года его не избрали на пост генерального секретаря отечественной футбольной федерации. Спустя всего год, в феврале 1997-го, Чебану возглавил структуру, у руля которой находился уже шестой срок.

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Тема:
Будни молдавского футбола (91)

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