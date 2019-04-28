Молдавская бегунья отобралась на Олимпиаду в Токио

Бегунья из Молдовы вошла в топ-20 лучших спортсменов Лондонского марафона – 2019.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Легкоатлетка Лилия Фиськович официально стала первой молдавской спортсменкой, которой удалось квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, намеченные на 2020 год, сообщили в Национальном олимпийском комитете республики.

Как пояснили в ведомстве, 30-летняя бегунья выполнила квалификационный норматив в рамках марафона в Лондоне. Гонку она преодолела за 2:27:26.

"Это новый национальный рекорд. Такой результат позволил Лилии Фиськович занять 14 место на одном из самых престижных марафонов в мире", - отметили в НОК.

Победительницей этого забега стала Бриджит Косгей из Кении. Ее результат – 2:18:20. Следом за ней финишировала еще одна кенийка Вивиан Чаруйот, а третьей стала эфиопка Роза Дерехе.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Фиськович заняла 27 место.

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