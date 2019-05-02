14:32 02 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.93
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.68
Поиск
Велогонка, иллюстративное фото.

Жителей Кишинева приглашают к участию в грандиозном спортивном событии

© Sputnik / Maksim Blinov
Спорт
Получить короткую ссылку
49 0 0

Скоро Площадь Великого Национального Собрания в Кишиневе превратится в один большой велотрек.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Местом встречи профессиональных велосипедистов и любителей станет центр молдавской столицы уже совсем скоро. 

Велогонщики
© Sputnik / Михаил Пархоменко
Специальные кубки получат лучшие гонщики Chisinau Criterium

По традиции, в мае, общественная спортивная организация Sporter организовывает в Кишиневе массовый велотрек. Если вы готовы присоединиться к сотням любителей велоспорта и принять участие в самой масштабной велогонке страны, то сейчас — самое время зарегистрироваться

Chisinau Criterium 2019 пройдет 26 мая 2019 года. Гонка стартует в 10.00 с Площади Великого Национального Собрания. Маршрут заездов будет проложен по центральным улицам Кишинева. Участников ждут следующие дистанции на выбор: 

— 15 km by Naturalis (MTB ONLY) - CUTOFF - 40 мин;

— 30 km by Technosoft (MTB + ROAD) - CUTOFF - 80 минут;

— 60 km (ROAD ONLY) - CUTOFF - 140 мин.

В этот же день, 26 мая, состоится традиционный развлекательный велозаезд Velo Fun by Skoda с дистанцией 15 км. Маршрут будет проходить по двум секторам столицы: Центр и Рышкановка. Принять участие в гонке можно на любом типе велосипеда.

Днем ранее, 25 мая, на центральной площади Кишинева пройдут детские соревнования Kids Duathlon 2019. Старт соревнования назначен на 11.00.

Участникам предстоит преодолеть следующие дистанции:

— Категория 5–6 лет: бег - 300 м, велогонка - 750 м;

— Категория 7–8 лет: бег - 300 м, велогонка - 750 м;

— Категория 9–10 лет: бег - 600 м, велогонка - 1200 м, бег - 450 м;

— Категория 11–13 лет: бег - 1200 м, велогонка - 2400 м, бег - 750 м.

Главная цель Chisinau Criterium 2019 — пропаганда здорового образа жизни и популяризация велосипедного спорта в Молдове. Велогонка впервые состоялась в сентябре 2014 года при поддержке Федерации велоспорта РМ. С 2015 года соревнования включены в Официальный календарь спортивных событий Министерства молодежи и спорта РМ. Мероприятие проводится при поддержке примэрии Кишинева. Организаторами Chisinau Criterium являются общественная спортивная организация Sporter и крупнейшая доска бесплатных объявлений в Молдове 999.md.

За всеми новостями о предстоящей городской велогонке можно следить на официальном сайте мероприятия criterium.md.

Международным информационным партнером велосоревнования Chisinau Criterium 2019 выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первомай шагает по планете: праздничные шествия в России и по всему миру -фото
Демонстрации венесуэльцев после попытки госпереворота
Беспорядки в Венесуэле: президент Мадуро заявил о крахе госпереворота - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться