Жителей Кишинева приглашают к участию в грандиозном спортивном событии

Скоро Площадь Великого Национального Собрания в Кишиневе превратится в один большой велотрек.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Местом встречи профессиональных велосипедистов и любителей станет центр молдавской столицы уже совсем скоро.

© Sputnik / Михаил Пархоменко Специальные кубки получат лучшие гонщики Chisinau Criterium

По традиции, в мае, общественная спортивная организация Sporter организовывает в Кишиневе массовый велотрек. Если вы готовы присоединиться к сотням любителей велоспорта и принять участие в самой масштабной велогонке страны, то сейчас — самое время зарегистрироваться.

Chisinau Criterium 2019 пройдет 26 мая 2019 года. Гонка стартует в 10.00 с Площади Великого Национального Собрания. Маршрут заездов будет проложен по центральным улицам Кишинева. Участников ждут следующие дистанции на выбор:

— 15 km by Naturalis (MTB ONLY) - CUTOFF - 40 мин;

— 30 km by Technosoft (MTB + ROAD) - CUTOFF - 80 минут;

— 60 km (ROAD ONLY) - CUTOFF - 140 мин.

В этот же день, 26 мая, состоится традиционный развлекательный велозаезд Velo Fun by Skoda с дистанцией 15 км. Маршрут будет проходить по двум секторам столицы: Центр и Рышкановка. Принять участие в гонке можно на любом типе велосипеда.

Днем ранее, 25 мая, на центральной площади Кишинева пройдут детские соревнования Kids Duathlon 2019. Старт соревнования назначен на 11.00.

Участникам предстоит преодолеть следующие дистанции:

— Категория 5–6 лет: бег - 300 м, велогонка - 750 м;

— Категория 7–8 лет: бег - 300 м, велогонка - 750 м;

— Категория 9–10 лет: бег - 600 м, велогонка - 1200 м, бег - 450 м;

— Категория 11–13 лет: бег - 1200 м, велогонка - 2400 м, бег - 750 м.

Главная цель Chisinau Criterium 2019 — пропаганда здорового образа жизни и популяризация велосипедного спорта в Молдове. Велогонка впервые состоялась в сентябре 2014 года при поддержке Федерации велоспорта РМ. С 2015 года соревнования включены в Официальный календарь спортивных событий Министерства молодежи и спорта РМ. Мероприятие проводится при поддержке примэрии Кишинева. Организаторами Chisinau Criterium являются общественная спортивная организация Sporter и крупнейшая доска бесплатных объявлений в Молдове 999.md.

За всеми новостями о предстоящей городской велогонке можно следить на официальном сайте мероприятия criterium.md.

Международным информационным партнером велосоревнования Chisinau Criterium 2019 выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

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