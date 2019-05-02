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Футбол. Лига Европы. Матч Анжи - Шериф

Футбольный клуб "Шериф" вернул прежнего тренера

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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Тираспольский футбольный клуб нашел нового главного тренера, который уже работал с командой несколько лет тому назад.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" сменил главного тренера. Им стал хорватский специалист Зоран Зекич, который несколько лет назад уже стоял у руля тираспольской команды.

"Новый главный тренер уже подписал трудовое соглашение и представлен команде", - сообщили в пресс-службе ФК "Шериф".

Зоран Зекич родился 29 апреля 1974 года в городе Осиек. В своей карьере он уже тренировал ФК "Шериф". Длилось это на протяжении 10 месяцев - с августа 2014 по май 2015 года. Вместе с тираспольским клубом он выигрывал Кубок Молдовы.

Футбольный мяч
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Последние четыре года Зекич тренировал хорватский "Осиек", с которым успешно играл в Лиге Европы.

Контракт руководства ФК "Шериф" с хорватским тренером в 2015 году был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Когда Зекич уходил из клуба, он заметил, что в нем собраны очень квалифицированные игроки, способные добиться больших результатов.

Специалист тогда также подчеркнул, что всегда будет болеть за "Шериф", и команду ожидают громкие победы. Отмечал он и болельщиков клуба, сказав, что финальный матч Кубка Молдовы доказал, что у "Шерифа" самые лучшие болельщики.

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Теги:
Зоран Зекич, футбольный клуб, футбол, главный тренер, тренер, ФК "Шериф", ФК "Шериф", Приднестровье
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