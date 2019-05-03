Александр Епуряну признан лучшим защитником чемпионата Турции по футболу

Молдавский футболист получил признание не только на родине, но и за границей, продемонстрировав в 2018 году свои лучшие качества.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Капитан сборной Молдовы по футболу и защитник "Истанбула Башакшехир" Александр Епуряну признан лучшим защитником чемпионата Турции, сообщили в пятницу в Молдавской федерации футбола.

Кроме того, профильная федерация Турции включила молдавского спортсмена в символическую команду лучших игроков лиги в сезоне 2018-2019.

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Епуряну из-за травмы с начала весны пропустил несколько матчей чемпионата Турции, а также поединки сборной Молдовы с действующими чемпионами мира французами, а также с национальной командой Турции.

В 2018 году Епуряну в пятый раз признали лучшим футболистом Молдовы. До этого такое звание ему присуждали в 2007, 2009, 2010 и 2012 годах.

Карьера Епуряну

Александр родился 27 сентября 1986 года в Кишиневе. Тренировался сначала под руководством отца, а с 12 лет — в школе столичного "Зимбру". Затем играл за этот клуб в чемпионате страны, после чего перешел в тираспольский "Шериф".

В 2007 году стал игроком ФК "Москва", сумма трансфера составила миллион евро. 26 ноября 2009 года Епуряну присвоено звание "мастер спорта России".

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По окончании сезона 2009 года перешел в московское "Динамо". 14 июля 2012 года был на полгода отдан в аренду в самарские "Крылья Советов", после чего вернулся в "Динамо".

Недолгое пребывание в московском клубе завершилось тем, что Александр был отдан в аренду махачкалинскому "Анжи". После окончания договора с "Динамо" Александр подписал полугодичный контракт с махачкалинцами.

В июле 2014 года перешел в турецкий "Истанбул Башакшехир".

За национальную сборную выступает с 2006 года.

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