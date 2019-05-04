В Кишиневе обновят пять спортивных площадок

Работы по модернизации пяти спортивных площадок в молдавской столице завершатся до конца мая.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. В Кишиневе до конца мая будут модернизированы пять спортивных площадок, а до конца июня - двадцать пять детских.

Как отметили в главном управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы, речь идет о пяти спортивных площадках, которые вошли в план ремонтных работ в прошлом году. И совсем скоро площадки приобретут новый облик.

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Были созданы условия для мини-футбола и баскетбола, обустроены трибуны для болельщиков и установлена искусственная трава. Спортивные площадки расположены по пяти адресам, по одной в каждом секторе столицы.

Всего в этом году будет модернизировано 85 игровых площадок, а 25 из них будут готовы к концу июня. Работы на других детских площадках завершатся в сентябре-октябре.

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