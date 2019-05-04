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Игроки ФК Шериф, их автобус

Дебют нового тренера ФК "Шериф": первый матч – и победа с большим отрывом

© Sputnik / Irina Leahova
Спорт
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Футболисты тираспольского "Шерифа" в матче с коллегами из ниспоренской "Сперанцы" одолели соперников с крупным разрывом в счете, однако новый главный тренер желто-черных распекает команду за ошибки.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" (Тирасполь) разбил команду "Сперанца" (Ниспорены) с большим счетом 4:0. Крупная победа позволяет тираспольской команде оторваться в турнирной таблице Национального дивизиона. Главный ее тренер Зоран Зекич, который недавно встал у руля "Шерифа", доволен результатом игры, но считает, что его подопечным нужно еще много работать над ошибками.

"Очень доволен, что выиграли. Это была важная игра для нас. Получили хороший результат, создавали моменты. Пару раз совершали ошибки. Так нельзя играть в современном футболе. Знаю, что у нас еще много работы, чтобы исправить ошибки. Хочу, чтобы "Шериф" играл еще лучше", - отметил Зекич.

Выигранное преимущество

Игра "Шерифа" и "Сперанцы" стала второй в восьмом туре Чемпионата Молдовы в Национальном Дивизионе.

Футбол. Лига Европы. Матч Анжи - Шериф
© Sputnik / Алексей Куденко
Футбольный клуб "Шериф" вернул прежнего тренера

"Учитывая результат первого матча, нашим ребятам нужна была победа. Она давала возможность оторваться от "Милсами" и "Святого Георгия", которые в очном поединке поделили очки", - подчеркнули в пресс-службе ФК "Шериф".

Лучший бомбардир

В игре особо отличился ветеран клуба Бенжамин Балима. Он выступает за "Шериф" с 2006 года и является одним из самых титулованных футболистов в Молдове. Нынешний матч стал 300-м для игрока в Чемпионате Молдовы, который он сыграл в желто-черной футболке.

"А мяч, забитый игроком из Буркина-Фасо, стал 55-м в Национальном Дивизионе. Таким образом, Бенжамин сравнялся по количеству забитых мячей в элите молдавского футбола с лучшим бомбардиром в истории нашего клуба - Алексеем Кучуком", - пояснили в пресс-службе.

И новый вызов
Футбол
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Милсами" выиграл Суперкубок Молдовы по футболу, победив "Шериф"

Уже во вторник, 7 мая, ФК "Шериф" встретится на поле с "Милсами".

Оргеевская команда – одна из главных соперников тираспольского клуба. В марте "Шериф" понес поражение от "Милсами" в Суперкубке Молдовы по футболу.

Зоран Зекич отметил, что тираспольчан ждет важная игра с оргеевцами на Кубок Молдовы, времени для радости от крупной победы с ниспоренцами не остается и уже сегодня надо дальше работать, готовясь к матчу.

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Теги:
ФК "Милсами", ФК "Милсами", Суперкубок, чемпионат Молдовы, ФК "Сперанца", тренер, главный тренер, победа, футбол, футбол, Зоран Зекич, ФК "Шериф", ФК "Шериф", Приднестровье
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