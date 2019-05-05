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Конные состязания в праздник Хедерлез

Названы победители заезда орловских рысаков на кубок башкана Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Конные состязания прошли в Чадыр-Лунге в день празднования гагаузского национального праздника Хедерлез.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Определились победители конного заезда орловских рысаков на на кубок башкана Гагаузии. В соревнованиях победил наездник из города Флорешты Дмитрий Сырбу. Он прошел дистанцию на рысаке по кличке Фарватор за 3 минуты 45 секунд.

Хедерлез в Гагаузии
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Гагаузии открылся фестиваль в честь национального праздника Хедерлез

Вторым стал Сергей Замшилкин – наездник из села Исерлия Бессарабского района, управлявший рысаком по кличке Подарок, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

Третье место заезда на кубок башкана занял наездник из Фалештского района Владимир Майданский, который прошел два круга на ипподроме за 3 минуты 47 секунд. 

Победитель заезда получил в подарок кубок и ковер от башкана Гагаузии Ирины Влах.

В конноспортивных состязаниях участвовали наездники на рысаках старше 5 лет, на двух- трех- и четырехлетках. 

На праздник Хедерлез конноспортивные состязания на территории конезавода "АТ-Пролин" проводятся 23 года подряд. Конеферма в Чадыр-Лунге является единственной в Молдове.

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Теги:
Конный спорт
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