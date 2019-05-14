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Кирилл Высоцкий-Шестаков, Александр Булат, Иван Коршунов, Александр Машник и Лариса Попова

Молдавские гребцы стали вторыми на Кубке мира

© Photo: Facebook / Rowing Federation of the Republic of Moldova
Спорт
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Отечественные спортсмены не отдали вторую строчку накатывавшим на финиш румынским гребцам.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Молдавская парная четверка стала второй на первом этапе Кубка мира по академической гребле, который проходил в Пловдиве (Болгария).

В составе молдавской команды на старт вышли Кирилл Высоцкий-Шестаков, Александр Булат, Иван Коршунов и Александр Машник. Отечественные спортсмены сумели на финише удержать преимущество над накатывавшими на финиш румынами.

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В итоге первая строчка досталась полякам (06:01.260), второе место удержал молдавский экипаж (06:10.520), а третью позицию заняла румынская четверка (06:10.730).

"Федерация академической гребли республики поздравляет спортсменов и тренеров, подготовивших экипаж, и желает дальнейших успехов в сезоне", - говорится в сообщении профильной федерации.

Молдова на этом турнире была представлена в пяти категориях. Юлия Нирвончик в легковесной одиночке стала шестой, Вадим Бездетный в этом же виде программы среди мужчин финишировал на 10 месте, Михаил Деревянко в одиночке оказался 14-м, Татьяна Концевиченко в этой же категории оказалась 9-й, а мужская двойка Никита Качкин и Дмитрий Зинченко замкнули 10-ку.

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Следующий турнир

С 17 по 19 мая в немецком Эссене пройдет юношеский чемпионат Европы по академической гребле. Команду Молдовы представят следующие экипажи:

  • JM1x - Мошой Артем, Тирасполь;
  • JW1x - Макаренко Диана, Тирасполь;

Тренеры - бригада Наривончик, Бучко, Наривончик.

  • JM4+ - Абрамов Сергей, Гороховский Владислав, Точилин Николай, Чеботарь Михаил и рулевой - Камнев Максим, Бендеры.

Тренеры - Деревенко Борис и Татьяна.

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Теги:
гребля, спорт
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