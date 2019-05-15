Тренерам в Молдове хотят назначить пожизненное пособие: выплаты ждут не всех

Не все тренеры смогут претендовать на получение пособий от государства, в законе оговорены условия, при которых будет осуществляться выплата.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований разработало проект регламента о расчете и выплате пожизненных пособий тренерам высококлассных спортсменов. Соответствующий проект опубликован на правительственном портале.

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"Право на получение пожизненного пособия имеют тренеры, граждане и резиденты Республики Молдова, подготовившие спортсменов, завоевавших медали в индивидуальных или командных видах спорта на Олимпиаде или Паралимпиаде, на взрослых чемпионатах мира или Европы в олимпийских видах спорта (в том числе те, кто были тренерами команд бывшего СССР)", - говорится в тексте документа.

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При этом, в Регламенте сказано, что для получения пожизненного пособия наставники должны выполнить следующие условия: достичь пенсионного возраста, иметь тренерский стаж не менее 20 лет, а также за последнее время не менее четырех лет готовить медалистов или победителей Олимпиад, Паралимпиад, первенств мира или Европы.

Размер пожизненного пособия устанавливается в зависимости от достижения спортсмена и от средней зарплаты в экономике, согласно данным Национального бюро статистики за заключительную четверть года. А выплачивать средства будут с 1 января этого года, но после предоставления необходимого пакета документов.

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Кто на какое пособие претендует

В зависимости от достижений спортсменов, размер пожизненных выплат тренерам будет меняться.

За первое золото на Олимпиаде или Паралимпиаде будет выплачиваться 100% от средней зарплаты в экономике, за первое серебро на таком же турнире – 90% от размера зарплаты, за первую бронзу Олимпиады или Паралимпиады, а также за первое золото чемпионата мира – 80% от средней зарплаты в экономике. Пожизненное пособие размером в 70% от зарплаты в экономике получат тренеры, чьи спортсмены завоевали первое серебро на ЧМ, по 60% - за первую бронзу ЧМ или за первое золото континентального первенства, по 50% - за первое серебро ЧЕ, а по 40% - за первую бронзу ЧЕ.

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Если же специалист тренирует подопечного, который одновременно является золотым медалистом Олимпиады/Паралимпиады и мирового первенства, либо одновременно владеет титулами чемпиона мира и чемпиона Европы, то пособие будет еще больше. В таких случаях это сумма выплаты за лучшее достижение и 50% от размера выплаты за медаль более низкого достоинства.

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Какие тренеры не получат пособие

Не могут претендовать на получения выплаты тренеры, чьи подопечные отбывают наказание за нарушение антидопинговых правил, согласно Кодексу WADA.

Аннулировать право на получение пособия смогут в случае отказа тренера от гражданства Молдовы, потери статуса резидента нашей страны, вынесения санкций за нарушений антидопингового законодательства, а также в случае смерти получателя.

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