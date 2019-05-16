Молдавские спортсмены будут бороться за медали на ЧМ по тяжелой атлетике

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Два молдавских спортсмена представят республику на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который намечен на 1-8 июня в столице Фиджи - Сува. В состав сборной Молдовы войдут Марин Робу и Тудор Чобану.

Как отметили в Федерации тяжелой атлетики страны, этот турнир входит в число соревнований, позволяющих квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

© Fotolia / Leonid Andronov Молдова лишилась молодежного и юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике

Робу в апреле этого года принял участие на чемпионате Европы, который проходил с 6 по 13 апреля в Батуми (Грузия). В рывке для него самой удачной оказалась третья попытка, где он зафиксировал снаряд весом 148 килограммов, а в толчке лучшим стал второй подход - 173 килограмма. Сумма в 321 килограмм позволила молдавскому тяжелоатлету стать седьмым в весовой категории до 73 килограммов. К слову, 18-летний спортсмен установил тогда сразу два юниорских рекорда.

На такой же позиции эти соревнования завершил и Чобану. В рывке для него лучшей оказалась третья попытка, где он зафиксировал снаряд весом 156 килограммов, а в толчке с весом 192 килограмма он также справился в третьем подходе. Итоговая сумма в 348 килограммов позволила Чобану занять седьмую строчку.

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