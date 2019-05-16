Совсем скоро состоится ежегодный велозаезд Chisinau Criterium - видео

Уже через неделю площадь Великого Национального Собрания в Кишиневе превратится в один большой велотрек.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Шестой выпуск самого масштабного городского велозаезда в Молдове Chisinau Criterium 2019 пройдет 25 и 26 мая в Кишиневе. Эта гонка на велосипедах традиционно проходит в формате кольцевого заезда, трасса которого пролегает по центральным улицам столицы.

© Sputnik / Maksim Blinov Жителей Кишинева приглашают к участию в грандиозном спортивном событии

Не стоит думать, что в этом соревновании могут участвовать исключительно профессиональные велосипедисты, Chisinau Criterium — это увлекательная гонка для всех, кто хочет попробовать свои силы в велоспорте.

Чтобы стать участником необязательно быть опытным спортсменом, нужно всего лишь уверенно держаться "в седле", иметь велосипед (типа MTB или ROAD), надежную защиту и желание покорить одну из предложенных организаторами дистанций: 15 km by Naturalis MTB, 30 km by Tehnosoft MTB+ROAD, 60 km ROAD.

Кроме того, в двухдневную спортивную программу этого ежегодного мероприятия включены Kids Criterium Duathlon, соревнования по бегу и велоспорту для маленьких чемпионов, а также Velo Fun by Skoda — развлекательный велозаед на 15 км для всех желающих и на любом виде велосипеда.

Если вы хотите провести свои выходные активно в компании единомышленников, тогда поспешите зарегистрироваться для участия в Chisinau Criterium по сниженной цене.

А всех, кто придет на площадь Великого Национального Собрания (ПВНС) поболеть за своих родных и друзей, ждет атмосфера большого спортивного праздника, большая выставочная зона со спортивными товарами и атрибутами, а также приятные подарки и сюрпризы от партнеров мероприятия.

Напомним, городская велогонка Chisinau Criterium проводится для продвижения здорового образа жизни и развития любительского велосипедного спорта в стране. Детские соревнования и традиционный развлекательный велозаезд Velo Fun by Skoda пройдут 25 мая, а велогонка Chisinau Criterium — 26 мая. Старт заездов состоится на ПВНС. Подробную программу мероприятия можно найти здесь.

Кстати, 25 мая, на центральной площади Кишинева пройдут детские соревнования Kids Duathlon 2019. Старт соревнования назначен на 11.00. Участникам предстоит преодолеть следующие дистанции:

Категория 5–6 лет: бег - 300 м, велогонка - 750 м;

Категория 7–8 лет: бег - 300 м, велогонка - 750 м;

Категория 9–10 лет: бег - 600 м, велогонка - 1200 м, бег - 450 м;

Категория 11–13 лет: бег - 1200 м, велогонка - 2400 м, бег - 750 м.

Международным информационным партнером Chisinau Criterium 2019 выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Больше информации о предстоящей велогонке можно узнать на официальном сайте criterium.md

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