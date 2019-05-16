Спортсмены из Молдовы — среди лучших на Чемпионате Европы Voievod 2019

Конкуренция была непростой: нашим бойцам пришлось соперничать с сильными конкурентами из Румынии, Украины, Белоруссии и Азербайджана.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Молдавские бойцы завоевали 12 золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате Европы "Voievod Moldova 2019".

Конкуренция была непростой: спортсменам из Молдовы пришлось соперничать с сильными конкурентами из Румынии, Украины, Белоруссии и Азербайджана.

"Молдавские спортсмены очень сильны. Мне понравилась ваша команда, люди Молдовы и конечно, ваше вино", - сказал Марда Валие, представитель сборной Азербайджана.

Сложным было противостояние и со спортсменами из Украины, который боролись профессионально и завоевали восемь золотых медалей.

"Мы впервые в Молдове. Мы впечатлены подготовкой бойцов, особенно профессионализмом молдаван. Мы надеемся на сотрудничество в будущем", - заявил украинский борец Алексей Рашак.

В ходе соревнований представители команд обсудили возможность сотрудничества между Федерацией кикбоксинга и таиландского бокса Беларуси и Федерацией национальной борьбы "Voievod".

"Вместе с Николае Паскару мы решили организовать в городе Брест международное соревнование. Возможно, турнир состоится в сентябре, когда Брест будет праздновать 1000-летие со дня основания", — сообщил спортсмен Сергей Шищиц.

Чемпионат Европы "Voievod Moldova проводится в Кишиневе уже седьмой год подряд. В этом году участие в турнире приняли около 300 спортсменов, в том числе 100 из Республики Молдова.

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